Temer reafirma lançamento do PPI e diz que setor vai tirar projetos da gaveta

O presidente Michel Temer usou o Twitter na manhã desta terça-feira, 13, para reafirmar que o governo federal lança nesta data – após reunião agendada para as 11 horas – o Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) da Presidência da República. “Com expectativa de redução dos juros e atividade mais dinâmica, setor privado começa a tirar novos projetos da gaveta”, escreveu a assessoria de imprensa do Planalto no perfil do presidente.

Segundo o presidente, como o País “tem baixa densidade da infraestrutura de transporte”, haverá no plano “oportunidades para os investidores em todas as regiões”.

Temer escreveu ainda sobre o projeto Crescer, Programa de Crescimento e Geração de Emprego e Renda, que pretende implementar. O governo, entretanto, ainda não detalhou o que integrará o projeto e de que forma funcionará. “Projeto Crescer vai gerar mais oportunidades de negócio, fazendo o País voltar a gerar emprego e renda”, escreveu.

Temer faz nesta terça a primeira reunião Conselho do Programa de Parceiras de Investimentos. Está prevista uma fala do presidente na abertura da reunião, que será transmitida para a imprensa. Na pauta da reunião, estarão as concessões em infraestrutura, as vendas de ativos do governo e “mudanças regulatórias”. Haverá coletiva de imprensa de algum dos ministros participantes após o encontro.