Promoção Positivo faz você brilhar sorteia carros 0km e prêmios semanais de R$ 10 mil

Curitiba, 13 de setembro de 2016 – A Positivo anuncia a campanha Positivo faz você brilhar, válida até o dia 30 de novembro para os consumidores que adquirirem PCs e celulares da marca. Para concorrer a dois carros Renault Sandero 0km e 22 prêmios de R$ 10 mil basta adquirir qualquer equipamento Positivo: celulares, tablets, notebooks, desktops e computadores all-in-one. Para participar, o cliente deve preencher o cadastro no hotsite da promoção, informar os números de série e da nota fiscal do equipamento adquirido e começar a torcer. No total, serão realizados 13 sorteios na Loja Positivo, em Curitiba (PR), veiculados via web pela fanpage da marca.

“Esta campanha promocional é estratégica para a Positivo porque estamos certos que está alinhada aos anseios do consumidor e vai atraí-lo às lojas de nossos parceiros. Fizemos pesquisas diretamente no ponto de venda para saber que tipo de benefício ele gostaria de receber. Por essa razão, desde a comunicação visual até a escolha dos prêmios, tudo foi definido a partir dos feedbacks dos usuários de tecnologia e pensados especialmente para o nosso público”, declara Maurício Roorda, vice-presidente de Marketing, Produto e Negócios Digitais da Positivo.

Após preencher todos os dados requisitados no hotsite, aceitar o regulamento e responder a pergunta Qual marca faz você brilhar?, o consumidor recebe cupons virtuais com seus números da sorte. A quantidade de cupons recebida pelo comprador depende do modelo adquirido: feature phone e tablets garantem um; smartphones até R$ 450, notebooks (Android/Linux/C60) e all-in-one Android dão direito a dois; smartphones acima de R$ 451, notebooks, desktops ou all-in-one com processador Intel Celeron, Atom ou Pentium valem quatro cupons; por fim, quem adquirir notebooks e desktops com processador Intel Core i ganhará cinco cupons da sorte. Quanto mais cedo for feito o cadastro, há mais chances de ganhar, já que o consumidor pode concorrer em todos os sorteios. Adicionalmente, a compra de um segundo produto Positivo e/ou a indicação de um amigo pode dobrar o número de cupons se ele também efetivar uma compra no período da promoção.

“A promoção chega quando o consumidor já começa a pensar nas compras de fim de ano, que agora incluem também a Black Friday, período de muita importância para nós. Com uma campanha desta dimensão, pretendemos mostrar ao mercado o nosso vasto portfólio de produtos e deixá-lo em destaque. O consumidor que adquirir um Positivo, com certeza, ficará satisfeito com o seu dispositivo e ainda pode levar para casa um desses prêmios”, completa Roorda.

A campanha vale para compras efetuadas em todo o território nacional, seja em redes de varejo físicas ou on-line. A fim de ativar e dar visibilidade à promoção, a Positivo estará presente em diversos pontos de venda de parceiros, com materiais exclusivos, como TAGs, screensaver e películas para celulares e notebooks, além da realização de ações com promotores. Para conferir mais informações – incluindo as datas dos sorteios que começaram ontem, 12/09, – acesse o regulamento completo da promoção em www.positivoinformatica.com.br/fazvocebrilhar.

SOBRE A POSITIVO:

A Positivo se destaca ao oferecer o que há de mais atual em dispositivos tecnológicos que todos possam e queiram comprar. Oferece um amplo portfólio de computadores, celulares e tablets que combinam alta tecnologia e preços justos, à venda para o consumidor final, no varejo e também nos mercados de corporativo e de governo. Está presente em mais de 10 mil pontos de venda no Brasil e 3 mil na Argentina, além de contar com cerca de 11 mil revendedores cadastrados em todo o Brasil. A companhia analisa oportunidades em tempo integral com dois objetivos estratégicos principais: diversificar negócios para se fortalecer como indústria de dispositivos, com iniciativas como o investimento na criação da fabricante de smartphones Quantum e no licenciamento da marca VAIO no país; e na internacionalização de sua operação, com foco principal nas Américas e no continente africano. Mais informações disponíveis em www.positivoinformatica.com.br/imprensa.