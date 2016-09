Angelo Guerreiro recebe reivindicações da Associação Comercial de Três Lagoas e apresenta Plano de Governo

O candidato a prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro (PSDB), procurou a Associação Comercial e Industrial da cidade para apresentar seu Plano de Governo e ouvir as reivindicações da diretoria e conselho da instituição. Na presença de 11 membros da atual gestão, Guerreiro disse estar aberto para um governo parceiro e deliberativo. “Precisamos e queremos ouvir todas as instituições que prestam um serviço sério para a nossa cidade. Queremos governar com parceria, gestão e compartilhando ideias”, iniciou o candidato e deputado estadual.

O presidente da Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, Atílio D’Agosto, parabenizou o candidato pelo interesse e o envolvimento com a classe. “É uma oportunidade que temos para conversar sobre as demandas do nosso setor”, enfatizou. Hoje a Associação conta com 465 associados, 65% deles são do comércio, 31% do setor de serviços e 4% da indústia.

Angelo Guerreiro destacou os projetos que envolvem a área central da cidade, como a revitalização da NOB, a promoção de ações que envolvem os comerciantes e a população em datas comemorativas e o incentivo ao setor.

Além do fortalecimento do setor do comércio e indústria, Angelo Guerreiro falou sobre o turismo, dando funcionalidade à pasta responsável, valorizando os rios que cercam o município e os pontos turísticos da cidade. Gestão pública também foi assunto levantado pela diretoria, com o enxugamento da máquina pública e o desenvolvimento de um trabalho eficiente e humanizado; impostos, incentivos e desburocratização também serviram de pauta para a reunião.

“Na minha gestão, as decisões que interferem no cotidiano da população serão discutidas entre os órgãos representativos. O envolvimento das classes ajuda no consenso e reflete naquilo que é melhor para todos”, destacou Guerreiro reforçando a importância da reunião com a Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas.

Fonte: Assessoria de Gabinete do Deputado Estadual Angelo Guerreiro