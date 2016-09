Agência nova/sb assina campanha do Instituto Flauta Mágica

Com 18 anos, ONG ganha logo comemorativa e peças publicitárias para divulgar o espetáculo “A arte de mudar vidas”

Recém-chegada ao estado do Mato Grosso, a agência nova/sb fechou uma parceria com o Instituto Flauta Mágica para a divulgação do espetáculo “A arte de mudar vidas”, que acontecerá nos dias 24 e 25/09 para comemorar os 18 anos do Instituto e arrecadar fundos para custear as despesas da turnê que o grupo fará para os Estados Unidos. A agência criou o conceito da campanha, a logomarca dos 18 anos, peças publicitárias (convite, folder, filipeta, anúncio e banners) e ações de redes sociais sem custo para a ONG.

“Estamos contentes com essa parceria. O Instituto Flauta Mágica desenvolve um trabalho muito legal com crianças e jovens em vulnerabilidade social na periferia de Cuiabá e nós estamos animados em poder contribuir com o resultado do trabalho”, conta Luiz Aurélio Alzamora, diretor- geral da nova/sb em Cuiabá.

Ficha Técnica:

Agência: nova/sb

Direção de Criação: Thomaz Munster Redação: Pedro Henrique Coimbra Direção de Arte: Marcelo Xidieh Planejamento: Célia Alves Atendimento: Fânia Gasques Aprovação Cliente Flauta Mágica: Márcia Ferreira / Gilberto Mendes

Nova/sb em Mato Grosso – Com investimento de R$ 500 mil, a agência expandiu suas ações para o Mato Grosso, com o objetivo de atender o Governo do Estado. A empresa inaugurou escritório em julho em Cuiabá, onde espera fazer novos negócios. O primeiro trabalho da agência foi a preparação de uma campanha para conscientizar a população sobre o problema das queimadas. Para estimular a denúncia desse tipo de crime e evidenciar os efeitos maléficos, a nova/sb preparou cartazes, filme e spot para rádio.

www.novasb.com.br

Flauta Mágica – O Instituto Flauta Mágica é uma organização sem fins lucrativos que ensina balé, canto e flauta doce e fica localizado na periferia de Cuiabá, Jardim Vitória, e é apoiado pelo Criança Esperança há 9 anos.

nova/sb – tradição em Comunicação de Interesse Público – A nova/sb está entre as maiores agências de publicidade do País. Conta com escritórios em São Paulo, Brasília, Cuiabá e Rio de Janeiro, somando mais de 180 profissionais. É responsável pelo projeto de Interesse Público batizado de ComunicaQueMuda, que vai aprofundar a discussão sobre temas polêmicos e de grande impacto público ao longo de 2016, contando com o apoio de estudantes de todo o país. Os temas são: descriminalização da maconha, suicídio, lixo, uso do carro e intolerância. O CQM também está no Twitter, Facebook, Instagram e Pinterest. Esta ação segue tradição pioneira iniciada em 2011 pela agência de contribuir com os debates e transformações sociais.

Fonte: Dom-Com