AMANHÃ, em Caxias do Sul (RS), Simpósio SAE BRASIL debate manufatura competitiva

Referência na área, encontro reunirá executivos de montadoras, fabricantes e consultorias no Hotel Intercity Premium

Em meio a um ciclo de recessão econômica, as empresas precisam se adaptar para se manter no mercado. Discutir as principais estratégias em manufatura para superar os obstáculos e se manter em contínua evolução para a retomada é a proposta do 8º Simpósio SAE BRASIL de Manufatura, que será realizado amanhã (14), no Hotel Intercity Premium, em Caxias do Sul (RS).

Com o tema “Manufatura Competitiva: Lições Aprendidas e Caminhos da Retomada”, o encontro receberá executivos de montadoras, fabricantes e consultorias, que irão avaliar as perspectivas macroeconômicas, o cenário interno e as contribuições da manufatura para a competitividade.

Haverá ainda mostra tecnológica de produtos e serviços ligados à área. Entre os expositores estarão Dassault, Eidt Ciriex, Lesi/ Seco, Mastertech, Produttare, Powermig, Siemens, Salvagnini, Susin Francescutti e Trumpf.

Para Fernando Bortolini, chairperson do simpósio, manufaturas competitivas requerem excelência operacional, que é pautada por segurança, qualidade e produtividade. “Empresas que possuem esses três elementos em harmonia em suas áreas de manufatura são aquelas que se preocupam com a segurança de suas ações, produzem com qualidade e aproveitam melhor os seus recursos”, explica o engenheiro.

PROGRAMAÇÃO – Organizado pela Seção Regional Caxias do Sul da SAE BRASIL, à frente o engenheiro Sandro Trentin, o encontro abre com apresentação de Luiz Carlos Mendonça de Barros, presidente da Foton Aumark do Brasil, que falará sobre o cenário e as perspectivas macroeconômicas.

Na sequência, Alexandros Aravanis, diretor de Manufatura e Melhoria Contínua da AGCO, e Nelson Wagner, gerente sênior de Excelência Operacional da Dana Indústrias, irão analisar o cenário interno com foco em lições aprendidas e rotas para a retomada. Alberto Pezeiro, CEO da Seta Desenvolvimento Gerencial, fará a mediação do debate.

Depois Francisco Gomes Neto, CEO da Marcopolo S/A, discutirá sobre a revitalização do Sistema Marcopolo de Produção com base nas metodologias lean manufacturing e kaizen. Em seguida, Celso Luis Placeres, diretor da Engenharia da Manufatura da Volkswagen, falará sobre a integração das operações com os fornecedores e a Manufatura 4.0. A mediação do debate ficará a cargo de Alexandre Baroni, consultor associado da Produttare.

Entre os participantes do último painel estarão Rafael Rodrigues de Souza, gerente do Sistema de Produção da Volvo, e Julio Affeldt, gerente de Manufatura da GM Gravataí, que apresentarão cases de sucesso. O debate será mediado por Gyorgy Henyei Jr., consultor sênior da Staufen Táktica.

O 8º Simpósio SAE BRASIL de Manufatura é patrocinado pelo BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul), Dassault, Foton, Lesi/ Seco, Marcopolo, Powermig, Produttare, Salvagnini, Seta e Siemens. Recebe apoio do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Prefeitura de Caxias do Sul, APL MMeA (Arranjo Produtivo Local Metalmecânico e Automotivo da Serra Gaúcha), CIC (Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul), IQA (Instituto da Qualidade Automotiva), PGQP (Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade), Sindipeças, Uniftec Centro Universitário e Volvo.

“Os simpósios da SAE BRASIL elevam o debate, aprofundam o conhecimento tecnológico e preparam os profissionais da engenharia para os desafios competitivos atuais e futuros”, afirma Frank Sowade, presidente da SAE BRASIL.

PROGRAMAÇÃO

14 DE SETEMBRO

08h45 – Solenidade de abertura com Fernando Bortolini, chairperson do simpósio.

09h15 – Palestra “Cenário e Perspectivas Macroeconômicas”, com Luiz Carlos Mendonça de Barros, presidente da Foton Aumark do Brasil.

10h45 – Bloco “Cenário Interno – Lições Aprendidas e Caminhos da Retomada”, com Alexandros Aravanis, diretor de Manufatura e Melhoria Contínua da AGCO, e Nelson Wagner, gerente sênior de Excelência Operacional da Dana Indústrias.

11h55 – Debate mediado por Alberto Pezeiro, CEO da Seta Desenvolvimento Gerencial.

13h35 – Palestra “A Revitalização do Sistema Marcopolo de Produção com Base no Lean & Kaizen”, com Francisco Gomes Neto, CEO da Marcopolo S/A.

14h10 – Palestra “A Integração das Operações com os Fornecedores e a Manufatura 4.0”, com Celso Luis Placeres, diretor da Engenharia da Manufatura da Volkswagen.

14h45 – Debate mediado por Alexandre Baroni, consultor associado da Produttare.

15h55 – Bloco “Cases de Alternativas para a Manufatura Competitiva”, com Rafael Rodrigues de Souza, gerente do Sistema de Produção da Volvo, e Julio Affeldt, gerente de Manufatura da GM Gravataí.

16h55 – Debate mediado por Gyorgy Henyei Jr., consultor sênior da Staufen Táktica.

17h30 – Sessão de encerramento.

15 DE SETEMBRO

09h30 – Curso “Cultura de Confiabilidade Operacional como Vantagem Competitiva”, com Odilon Cunha Jr., sócio e diretor de Operações Brasil da Comportamento Psicologia do Trabalho.

09h30 – Curso “Utilizando Programas de Excelência Operacional para o Desenvolvimento de Carreira”, com Alberto Pezeiro, CEO e fundador da Seta Desenvolvimento Gerencial.

09h30 – Curso “Salvagnini na Indústria 4.0”, com Mirko Bucca, gerente de área da Salvagnini.

09h30 – Curso “Como a 3D Experience Abre o Caminho da Indústria 4.0”, com Rémi Germain, gerente de Parcerias de Excelência para América Latina da Dassault Systèmes.

09h30 – Curso “Tecnologia & Produtividade: A Busca da recuperação com a melhoria de processos”, com João Fagundes, coordenador da área técnica da Lesi Seco.

09h30 – Curso “Virtualização na Manufatura 4.0”, com Vinicius Fortes, consultor associado da Produttare.

14h – Visitas Técnicas: Agrale, Marcopolo e Mastertech.

8º Simpósio SAE BRASIL de Manufatura

Data: 14 de setembro, das 8h45 às 17h30.

Local: Hotel Intercity Premium Caxias – avenida Therezinha Pauletti Sanvitto, 333, Caxias do Sul – RS

Minicursos

Data: 15 de setembro, das 9h30 às 11h30.

Local: UniFTEC – Rua Gustavo Ramos Sehbe, 107, Cinquentenário, Caxias do Sul – RS

Visitas Técnicas

Data: 15 de setembro, das 14h às 16h.

Locais: Agrale (Fábrica 2), Marcopolo e Mastertech Pinturas Automotivas

Fonte: SAE-Brasil