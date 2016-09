Cambium Networks lança a solução wireless de banda estreita cnReach para Internet das Coisas Industrial (IIoT)

Rádio de banda estreita cnReach completa o portfólio wireless ponta a ponta da empresa e integra o cnMaestro, uma plataforma de gerenciamento baseada em nuvem para monitoramento em tempo real de redes de IIoT

ROLLING MEADOWS, Illinois, 13 de setembro de 2016 – A Cambium Networks?, provedora líder mundial de mercado de soluções de rede wireless, lançou hoje o cnReach?, um rádio de banda estreita para transmissões altamente confiáveis e seguras de longa distância, que são essenciais para a Internet das Coisas Industrial (IIoT — Industrial Internet of Things), especialmente para aplicações nos setores de petróleo e gás, companhias de eletricidade e água, ferroviário, transporte e mineração. Aproveitando mais de uma década de investimentos em tecnologia de banda larga wireless, a Cambium Networks já está pronta para fornecer soluções licenciadas de rede de banda estreita wireless, que são ideais para conectar sensores na borda da rede a centros de dados baseados em nuvem ou privados. A empresa vem aperfeiçoando metodicamente seu conjunto de produtos de backhaul ponto a ponto [Point-to-Point (PTP) backhaul], acesso ponto a multipontos [Point-to-Multipoint (PMP)] e soluções de rede wireless WiFi, para fornecer conexões confiáveis e acessíveis, que vão de 2 metros a 245 quilômetros em um salto (hop).

“A conectividade em banda estreita do cnReach amplia a infraestrutura de comunicações e backhaul, de forma que agora temos capacidade e visibilidade para gerenciar toda a rede de IIoT ponta a ponta”, disse o presidente da Petro Communications, Mike Mitchell. “Precisamos de conexões totalmente confiáveis para processar dados de sensores e enviar os comandos de controle às localidades mais remotas no campo”.

“Para implementar visibilidade e controle de operações complexas em tempo real, os líderes do setor precisam de aplicativos que possam, apropriadamente, agregar e extrair dados da borda da rede, fornecer análise e controle e, então, transportar um grande volume acumulado de informações processadas para centros de dados privados e baseados em nuvem”, disse o presidente e CEO da Cambium Networks, Atul Bhatnagar. “Nós oferecemos uma solução completa com a plataforma cnReach para transportar dados do nó para o NOC e o cnMaestro? gerencia toda a rede em um único painel de vidro”.

O rádio cnReach N500 complementa uma suíte completa, ponta a ponta, de soluções de banda estreita e banda larga wireless altamente resilientes, fornecendo às operadoras de rede uma solução completa de rede wireless, para implementar suas iniciativas de IIoT, conectando dispositivos à borda mais extrema de suas operações. O produto dá suporte a operações licenciadas e não licenciadas nas frequências de 900 MHz e 700 MHz, com frequências adicionais planejadas e facilita a transição de redes seriais para redes all-IP, com amplos recursos de I/O embutidos.

“O cnReach possibilita às companhias de serviços de utilidade pública, petroquímicas e outras operadoras de infraestrutura básica aproveitar todo o valor da Internet Industrial, ao tornar dados acumulados e em tempo real em conhecimentos úteis e ações críticas”, disse o diretor de Gerenciamento de Produtos para o cnReach da Cambium Networks, Bruce Collins. “O cnReach fornece a infraestrutura de comunicações básica, que é altamente confiável e resiliente para interconectar sensores e controles em uma rede de área de campo de grande escala. Essa conectividade fornece os dados vitais e as funções de controle necessários para atender as exigências de compliance, melhorar a segurança e impulsionar a eficiência”.

Os principais recursos do cnReach incluem:

O software cn Maestro para monitorar o status de toda a rede que transporta tráfego de sensores e controles.

Frequências licenciadas de 700 MHz e em 900 MHz, ambas licenciadas e não licenciadas em um único rádio; com bandas de RF adicionais tendo suporte nos próximos meses, incluindo soluções nas faixas de frequência de 100, 200 e 400 MHz.

Comunicações seguras com criptografia AES 128/256 bits com autenticação de senha.

Comunicações altamente confiáveis com sincronização de ponto de acesso e modulação adaptativa.

Configurações de rádio única e dual para retransmissão altamente eficiente e aplicações de store-and-forward (armazenar e encaminhar).

Amplos recursos de I/O, que facilitam a transição de redes seriais para redes all-IP, com múltiplas portas seriais, portas Ethernet e I/O analógicos/digitais embutidos.

, com múltiplas portas seriais, portas Ethernet e I/O analógicos/digitais embutidos. Planejamento sofisticado de rede com LINKPlanner, uma ferramenta de planejamento sem custo que permite a projetistas de rede predizer a capacidade e a disponibilidade de redes estendendo-se por todas as tecnologias da Cambium.

Os principais recursos da plataforma de gerenciamento cnMaestro incluem:

Uma API RESTful aberta, voltada para o norte, que permite aos clientes acessar infraestrutura em tempo real e histórica, bem como estatísticas de backhaul da borda da rede da área de campo para o centro de operações. Essas interfaces permitem a aplicativos externos monitorar a saúde do dispositivo ponta a ponta, a eficiência do rádio e o tráfego da rede.

da borda da rede da área de campo para o centro de operações. Essas interfaces permitem a aplicativos externos monitorar a saúde do dispositivo ponta a ponta, a eficiência do rádio e o tráfego da rede. Um alarme relatando API Webhooks que transmite com segurança alarmes assíncronos e estatísticas periódicas para processamento complexo de evento e mecanismos de dados, dando suporte à integração com o gerenciamento da rede corporativa e serviços de notificação.

Administração das localidades do cnReach, garantindo total visibilidade, capacidade de gerenciamento e confiabilidade do backhaul da rede, assegurando que os dados e operações de IIoT sejam confiáveis e eficientes.

Com anos de experiência empregando soluções de rede privada, de backhaul de microondas de alta capacidade, vigilância por vídeo, acesso remoto, substituição de linha arrendada, WiFi e agora os novos sistemas de controle e monitoramento SCADA, a Cambium Networks traz uma suíte completa de soluções de IIoT totalmente gerenciada de um único painel de vidro.

O cnReach já está disponível nas distribuidoras da Cambium Networks na América do Norte. A Cambium Networks vai promover um webinar sobre a plataforma cnReach em 15 de setembro, às 9h CDT.

Sobre a Cambium Networks:

A Cambium Networks é uma importante provedora mundial de soluções wireless confiáveis, que conectam os desconectados — pessoas, lugares e coisas. Através de seu amplo portfólio de plataformas confiáveis, redimensionáveis e seguras de banda estreita e banda larga wireless, a Cambium Networks torna possível a todas as provedoras de serviços, indústrias, empresas e órgãos governamentais construir conectividade de alto desempenho acessível e confiável. A empresa tem atualmente mais de cinco milhões de rádios empregados em milhares de redes exigentes, em mais de 150 países. Com sede nas cercanias de Chicago e com centros de pesquisa e desenvolvimento nos EUA, Reino Unido e Índia, a Cambium Networks comercializa seus produtos através de uma variedade de distribuidoras mundiais de confiança. Para mais informações, visite: www.cambiumnetworks.com e www.connectingtheunconnected.org.

