São Paulo Boat Show atrai público cada vez mais jovem

Freqüência de homens entre 30 e 50 anos, com alto poder aquisitivo, cresce entre os aficionados pelo universo náutico e é detectado pela organização do evento

São Paulo, 13 de setembro de 2016 – Segundo uma pesquisa da consultoria Mercer com 467 grandes e médias empresas brasileiras, em 12% delas, o presidente tem no máximo 40 anos. E mais, jovens profissionais brasileiros estão divididos basicamente em dois grupos: empreendedores das áreas de tecnologia ou internet, que continuam crescendo, e ousados acionistas de companhias tradicionais. Entre as paixões desse tão assediado público, está o universo náutico. Nos últimos cinco anos, o São Paulo Boat Show, notou um aumento significativo do público na faixa entre 30 e 50 anos, especialmente masculino. O evento ocorre este ano, de 6 a 11 de outubro, no São Paulo Expo.

Espera-se que a tendência se repita nesta 19ª edição, confirma Thalita Vicentini, diretora geral do São Paulo Boat Show. “Sem dúvida, é notório que a faixa etária do nosso público baixou nos últimos tempos por conta de uma abertura do mercado a pessoas com novas ideias e energia, que por sua postura acabam por ocupar cargos de maior confiança nas empresas. Eu mesma tenho apenas 31 anos e sou diretora do SPBS”.

Haverá novidades para todos os gostos e bolsos em 2016 e os jovens profissionais podem se encantar com os grandes da feira, como Azimut 70, um barco luxuoso, que ganhará decoração especial para o salão e será comercializado por US$ 4 milhões. Assim como, o público encontrará no evento ótima alternativa para o fim de semana, como o inflável RM 2.8F Premium da Remar, menor barco brasileiro com comando a distância, com preço a partir de R$ 18 mil, considerando um motor de popa 15 hp.

Grupo Náutica

Com mais de 30 anos de Mercado, o Grupo Náutica é formado pela GR1 Editora e pela Boat Show, que juntas oferecem uma plataforma completa de publicações e eventos para leitores antenados que se interessam por navegação, águas, viagens, automóveis, produtos de grife, alimentação saudável, enfim, que gostam de aproveitar o que a vida tem de melhor, sem descuidar do tempo e atenção à família.

O grupo edita revistas como a Náutica e suas regionais Náutica Sudeste e Náutica Sul, Mergulho, Pesca Esportiva, Pense Leve e os especiais Guia de Barcos, Guia de Angra e Bíblia do Pescador. Eventos como Regata Ilha de Caras Revista Náutica, Rio Boat Show, Feipesca e ações de conscientização como “Só jogue na água o que peixe pode comer” complementam o portfólio da empresa.

Serviços

19ª edição do São Paulo Boat Show

Data: de 06 a 11 de outubro

Horários:

6 de outubro (quinta-feira/abertura) – das 15hs às 22hs

07 e 10 de outubro (sexta e segunda) – das 13hs às 22hs

08 e 09 de outubro (sábado e domingo) – das 12hs às 22hs

11 de outubro (terça-feira/encerramento) – das 13h às 21h

Local: São Paulo Expo, Rodovia dos Imigrantes, km 1,5

Ingressos:

Valor do ingresso: R$ 70

Crianças até 1m de altura: não pagam (acima dessa altura: R$ 70)

Pessoas acima de 65 anos: R$ 35

Pessoas portadoras de necessidades especiais: R$ 5

Fonte: Engaje! Comunicação Inteligente