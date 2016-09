Lenovo e Westcon assinam acordo de distribuição para o mercado brasileiro

13 de Setembro de 2016

Com a parceria, distribuidor de valor agregado de soluções de TI complementa portfólio e reforça estratégia focada em solução

A Lenovo, maior fabricante de computadores do mundo, fechou acordo de distribuição com a Westcon, distribuidor de valor agregado de soluções líderes de mercado em segurança, colaboração, infraestrutura de rede e data center.

Agora, a Westcon está habilitada a vender todo o portfólio da fabricante no País: o objetivo da parceria é reforçar a estratégia totalmente focada em solução do distribuidor, que concentrará esforços na ampliação da venda de soluções da Lenovo para data center, via canal.

“A Lenovo chega para complementar o portfólio da Westcon, que tem as aplicações mais avançadas para segurança, virtualização e comunicação unificada – e agora também conta com uma solução completa de hardware: estamos prontos, por exemplo, para entregar um projeto de hiperconvergência, com software, servidor e storage”, destaca Humberto Menezes, Diretor Geral da Westcon-Comstor Brasil.

“A parceria com a Westcon reitera o compromisso da Lenovo com o mercado brasileiro, ampliando o alcance do nosso portfólio no país, a fim de atender consumidores de grande a pequeno porte. O acordo também vem de encontro com a nossa estratégia de negócios, que busca a liderança nos segmentos onde estamos presentes”, afirma Augusto Rosa, diretor de vendas para canais da Lenovo Brasil.

O anúncio proporciona benefícios mútuos. Com sua poderosa infraestrutura logística, a Westcon tem capacidade de estar presente em todo o Brasil. Além disso, existe a expectativa de que a parceria atraia novas revendas para trabalhar com o distribuidor, especialmente no segmento de pequenas e médias empresas, que é muito bem atendido pela Lenovo.

##

Sobre a Lenovo

A Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) é uma empresa global da Fortune 500 avaliada em US$ 46 bilhões e líder no fornecimento de tecnologia inovadora para os segmentos comercial, corporativo e de consumo. Nosso portfólio de produtos e serviços seguros e de alta qualidade abrange PCs (incluindo a legendária linha Think e a marca multimodal YOGA), estações de trabalho, servidores, armazenamento, smart TVs e uma variedade de dispositivos móveis, como smartphones (incluindo a marca Moto), tablets e aplicativos. Junte-se a nós no LinkedIn, siga-nos no Facebook ou no Twitter (@Lenovo) ou visite nosso site em www.lenovo.com.

Sobre a Westcon-Comstor

A Westcon-Comstor (WestconGroup Inc.) é um distribuidor global de tecnologia oferecendo em todo o mundo recursos de Nuvem, Implementação Global e Serviços, assim como as melhores práticas tecnológicas em Segurança; Comunicação Unificada e Colaboração; Rede e Data Center. Combinando conhecimentos técnicos e de mercado com um exclusivo modelo de engajamento colaborativo, a empresa está transformando a distribuição de tecnologia através de sua forma de entregar serviços e produtos físicos e digitais. Trabalha com seus parceiros para alcançar com eles resultados conjuntos por meio de investimentos em programas de capacitação e do empenho de todos na criação de uma excepcional experiência de parceria. A empresa chega ao mercado com as marcas Westcon e Comstor, oferecendo aos clientes um completo portfólio de serviços e produtos físicos e digitais, de fabricantes líderes de mercado ou emergentes. Com equipes profissionais e 110 escritórios em mais de 70 países de seis continentes, a Westcon-Comstor presta serviços em mais de 170 países.