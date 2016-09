Sanrio lança Gudetama no Brasil para o público Geek

Gudetama é um adorável ovo com personalidade muito preguiçosa. Parece querer apenas ficar sozinho, e adora ficar balançando em sua casca, deitado com seu cobertor de bacon ou simplesmente espreguiçado em sua clara. Grande sucesso na Ásia e também nos Estados Unidos e na Europa o novo personagem acaba de chegar ao Brasil com a proposta de atrair o público jovem adulto e geek. A origem de seu nome vem das palavras japonesas “gude”, que significa preguiçoso, e “tama”, de tamago, que é ovo. Dramático, Gudetama sintetiza o que todos sentem às segundas-feiras pela manhã ou naqueles momentos de puro tédio. Também faz parte do mundo do Gudetama o jovem Nisetama-san, que encontra o Gudetama com frequência e seu sonho é se tornar um. Sua desilusão por não conseguir é tão grande, que faz com que ele comece a acreditar que realmente se transformou no próprio personagem. Episódios divertidos já estão disponíveis no canal do Youtube Gudetama Brasil e mostram como a vida de um ovo não é fácil. Vindo do Japão e criado pela Sanrio, licenciadora de vários personagens, dentre eles o grande sucesso Hello Kitty, Gudetama representa os momentos de tédio que todos passam. Além do Youtube, o ovo preguiçoso também está no Facebook e Instagram. Acesse: www.youtube.com/channel/UCo93f1w2PHiAdxe9Ljmhefg http://facebook.com/GudetamaBrasil http://instagram.com/GudetamaBrasil #GudetamaBrasil A Sanrio do Brasil A Sanrio é criadora e licenciadora de personagens nos mais diversos segmentos, como presentes, papelaria, confecção, calçados, brinquedos, acessórios, alimentício, dentre outros. A empresa, criadora da personagem Hello Kitty – ícone da cultura japonesa no mundo todo e adorada por mulheres de todas as idades – foi fundada em 1960 com base no conceito “Small Gift, Big Smile”, traduzindo a ideia de que um pequeno presente pode trazer um grande sorriso. Atualmente, cerca de 50 mil produtos com a marca Sanrio são comercializados em mais de 100 países. Presente na América do Sul desde 1999, a Sanrio conta com mais de 80 empresas licenciadas no Brasil. Fonte: A4&Holofote Comunicação