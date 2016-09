The Kids Club passa a ensinar responsabilidade social e cultura mundial em inglês para crianças

Através parceria com o conteúdo da National Geographic, a rede de ensino de inglês para crianças a partir dos 2 anos, passa a ser a única rede de franquias de idiomas a conscientizar os alunos sobre os cuidados com planeta, cidadania, responsabilidade social e o papel das crianças no mundo do futuro

IA rede de franquias The Kids Club, que desde 1994 ensina inglês para crianças de 2 a 12 anos no Brasil, com método exclusivo criado pela franqueadora na Inglaterra, acaba de fazer uma parceria para obter o conteúdo da National Geographic para oferecer a mesma fluência na língua inglesa, porém através de conteúdo cultural e da conscientização dos alunos sobre o mundo ao seu redor (diferentes raças, climas, costumes, fauna e flora, artes, ciência e tecnologias), cidadania (ética, trabalhos voluntários, meio ambiente e a redução de danos para o planeta no futuro), Curiosidades (invenções, máquinas, tecnologias), além de conceitos sobre inclusão, igualdades, preconceitos e problemas sociais.

Para Sylvia de Moraes Barros, máster franqueada do The Kids Club no Brasil, a mudança estratégica do posicionamento da rede é o preenchimento de uma lacuna existente hoje no ensino em geral, que possui pouco conteúdo voltado à formação de adultos preparados para enfrentar o mundo e suas diversidades . “Com a parceria, que fizemos, buscamos não só ensinar inglês, mas usar o idioma para trazer aos alunos conhecimento sobre o planeta em que vivemos, suas curiosidades, e sua enorme sua diversidade. O aprendizado de um novo idioma só faz sentido quando o aluno consegue ver o propósito de seu uso. O que queremos é tornar nossos alunos não só bilíngues, mas também cidadãos mais conscientes e preparados, que poderão conversar sobre qualquer assunto em qualquer país do mundo. E tudo isso sem deixar nossa principal filosofia de lado, que é fazer com que as crianças se relacionem com o idioma sempre como algo fácil e divertido, criando, assim, a motivação para que nunca mais parem de aprender” , explica.

O The Kids Club também possui parceria com o Play Kids – aplicativos voltados ao aprendizado do inglês, que divertem as crianças e motivam a participação dos pais. São eles:

– Talk: uma espécie de whatsapp para conversar com outras crianças em inglês

– Party: diversos jogos para aprender brincando

– Stories: estórias em inglês que permitem a participação dos pais, proporcionando momentos de união familiar durante o aprendizado das crianças.

O aplicativo é gratuito por 1 ano para todos os alunos matriculados no The Kids Club.

Presente em 95 cidades e com mais de 100 unidades no Brasil e mais de 10 mil alunos, a rede possui parcerias com diversas escolas, condomínios, clubes e outros locais, além de diversas sedes próprias, que crescem cada vez mais devido ao sucesso do método no país.

