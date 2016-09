CCR MSVia altera tarifas de pedágio nesta quarta (14/09)

A CCR MSVia informa que a partir de zero hora de quarta, 14/09 (meia noite de terça), as tarifas nas praças de pedágio da BR-163/MS serão alteradas, conforme determina o contrato de concessão. O reajuste foi autorizado por Resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) publicada pelo Diário Oficial da União desta terça, 13/09. As tarifas básicas (veículos de passeio) variam de R$ 4,60 a R$ 7,40. Motocicletas pagam a metade. Veja tabela abaixo.

Fonte: Grupo Sato