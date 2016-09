Programa Iberoamericano de Qualidade busca empresas mais competitivas

Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) representa o Brasil no Júri Internacional em Cuba

Organizações de 22 países estão reunidas nesta semana (até 15 de setembro) em Havana, Cuba, para avaliação das empresas mais competitivas da iberoamérica. O júri internacional decidirá os ganhadores da XVII edição do Prêmio Iberoamericano de Qualidade e Excelência em Gestão promovido pela Fundibeq – Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad.

A Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) representa o Brasil por meio de seu presidente executivo, Jairo Martins. “Como entidade associada à Fundibeq, fazemos parte do júri internacional, responsável por avaliar o desempenho das empresas que se destacaram por seu modelo de gestão”, disse Jairo. O objetivo do prêmio é incentivar a competitividade econômica e social das empresas, contribuindo para a fortalecimento da imagem da comunidade iberoamericana no mundo.

Jairo esclarece quais são as credenciais para que as empresas brasileiras possam concorrer ao prêmio ibero americano. “As empresas ganhadoras do Prêmio Nacional da Qualidade® (PNQ), promovido pela FNQ, estão aptas para se candidatar ao prêmio Iberoamericano”.

Além da reunião do júri internacional, ocorre a XX Convenção Iberoamericana de Excelência organizada pela Fundibeq. Durante a convenção, será discutido o tema “Desenvolvimento do capital humano e talento: chave para a organizações” e contará com a presença de Gregório Montero, Secretário Geral do Centro Latino Americano de Administração e Desenvolvimento (CLAD).

Sobre a FNQ

Criada em 1991, a Fundação Nacional da Qualidade (FNQ) é uma instituição sem fins lucrativos que incentiva as empresas a buscar a excelência da gestão e reúne as melhores práticas de organizações brasileiras, independente do porte ou setor. Ao disseminar o Modelo de Excelência da Gestão® (MEG) e promover a capacitação de profissionais, a FNQ auxilia as empresas na implantação de um programa permanente de excelência da gestão, que gera resultados concretos para toda a organização. Desta maneira, contribui para o aperfeiçoamento do negócio e, consequentemente, o aumento da competitividade das empresas. Como reconhecimento a essa busca pela excelência, a FNQ promove o Prêmio Nacional da Qualidade® (PNQ), que identifica e premia anualmente as melhores práticas de gestão das organizações brasileiras.

