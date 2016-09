Computação Criativa firma acordo com a Magic Software em projetos de integração

Plataforma Magic xpi fará o barramento entre aplicações legadas, Cloud e de Mobilidade Empresarial

A Computação Criativa, integradora de informações e desenvolvedora de aplicações de negócios, firmou parceria com a Magic Software para a utilização da Plataforma de Integração Magic xpi em seus projetos envolvendo a comunicação de dados entre aplicações legadas, Cloud e mobilidade empresarial. A empresa tem atuação nos mercados de gestão empresarial, CRM, desenvolvimento sob demanda e outsourcing e pretende oferecer a entrega de projetos com elevada eficiência aos seus clientes da indústria calçadista e alimentícia, que vêm avançando rapidamente para a transformação digital.

José Luiz de Moraes Trois, diretor da empresa, conta que a parceria foi motivada pelo aumento do uso de aplicações de negócios heterógenas nas empresas, com o crescimento da computação em nuvem e mobilidade empresarial. “Hoje é impossível não levar em conta este novo cenário dos negócios. Sistemas de gestão e de relacionamento com clientes, por exemplo, podem ser usados em Cloud e dispositivos móveis e a integração é vital para garantir acesso rápido aos dados de negócios disponíveis em vários ambientes distintos. O Magic xpi possui longo histórico de sucesso no Brasil e em todo o mundo, em companhias de diversos tamanhos e ramos de atividade. Aqui em nossa região Sul, por exemplo, são vários os desenvolvedores e consultorias que a utilizam em seus projetos”, afirma o executivo.

Rodney Repullo, CEO da Magic Software Brasil, comenta que o acordo destaca a importância da integração de aplicações com elevada capacidade de aderência aos negócios em um cenário onde a interconexão entre diversos sistemas e fontes de dados é fundamental para o sucesso das empresas. “A Computação Criativa, ao longo de sua trajetória, vem entregando projetos alinhados com a digitalização das empresas em todos os segmentos. Nossa equipe está preparada a apoiá-la em sua trajetória de sucesso. A Computação Criativa também possui acordos de colaboração com outros parceiros Magic Software, como a Interinfo, desenvolvedora de aplicações para a mobilidade empresarial e também com a Rede CIGAM e Salesforce.com, o que fortalece o ecossistema de usuários das tecnologia Magic”, destaca o executivo.

http://www.computacaocriativa.com

http://www.magicsoftware.com.br