Baja East Primavera/Verão

Para ressaltar a tendência do chique sem esforço, Diretor Criativo Global de Redken, Guido, tirou proveito da textura no Desfile Primavera/Verão de Baja East

“Deixamos os cabelos realmente naturais. Como resultado, cada modelo tem um look individual. Aquilo que realmente unifica todas as modelos é a bandana – que na verdade dá um toque de masculinidade que ajuda a dar a cada garota um look andrógino. É engraçado como colocar um lenço em volta dos cabelos pode realmente dar um ar de masculinidade com uma “vibe” hippie. Coloquei uma boa quantidade do nosso Diamond Oil High Shine Air Mist no comprimento dos cabelos para dar às modelos um visual um pouco suado, como se talvez elas tivessem ficado a noite inteira dançando, para que não ficasse tão bonito. O brilho intenso com a bandana ajuda a dar um certo peso ao look.” – Guido Palau

FAÇA O LOOK: CHIQUE SEM ESFORÇO

1. Prepare os cabelos com Beach Envy Volume Texturizing Shampoo (com previsão de chegar ao Brasil ainda este ano) para ajudar a ressaltar a sua textura natural. Deixe os cabelos secarem ao ar livre.

2. Divida os cabelos em uma repartição bagunçada ao meio.

3. Pegue uma bandana e dobre-a em um formato largo. Prenda-a bem firme pela testa e por trás da cabeça para dar um visual forte, hippie e chique.

4. Use as mãos para tirar algumas mechas ao acaso em torno da repartição para um look bagunçado e sem esforço.

5. Finalmente, borrife Diamond Oil High Shine Airy Mist na parte de baixo a partir da metade do comprimento. Borrife os cabelos com água para um look bagunçado e molhado.

SOBRE REDKEN 5th AVENUE NYC

Redken 5th Avenue NYC é uma empresa de produtos profissionais de produtos de coloração e cuidados com os cabelos, dedicada a oferecer treinamento inspirador, produtos revolucionários e criatividade incomparável para clientes e cabeleireiros. Presente nos bastidores das Semanas de Moda de Nova York, Londres, Milão e Paris, Redken cria o buchicho, dá o ritmo e estabelece as novidades, a última moda e as próximas tendências para os cabelos. Para mais informações visite Redken.com.br, curta Redken no Facebook e no Youtube ou siga-nos no Instagram @RedkenBrasil. Acompanhe as principais tendências do universo dos cabelos no Portal Segredos de Salão. Compartilhe porque #RedkenEhDiferente.

Comunicação da Divisão de Produtos Profissionais:

Flávia Tartarella (Assessoria de Imprensa) – 11 3060 3640 r. 3627 – flavia@mktmix.com.br

Imagens disponíveis para download …