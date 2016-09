Faculdade Santa Marcelina está com inscrições abertas para o vestibular de 2017

Os candidatos têm a opção de utilizar a nota do Enem para ingressar no curso desejado

A Faculdade Santa Marcelina (FASM) está com inscrições abertas para o vestibular do primeiro semestre de 2017, até o dia 18 de outubro. Os vestibulandos que se inscreverem até o dia 9, terão 50% de desconto no valor da taxa de inscrição. Os interessados em participar utilizando a nota do Enem podem inscrever-se até 5 de outubro.

Ao todo, existem 575 vagas na unidade de Perdizes, distribuídas nos cursos de bacharelado em Moda, Música, Relações Internacionais e Artes Plásticas e licenciatura em Música e Artes Plásticas.

A unidade de Itaquera dispõe de cursos de bacharelado em Administração, Ciências Contábeis, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e curso superior de Tecnologia em Radiologia. Ao todo, estão disponíveis 490 vagas.

O resultado do vestibular será divulgado dia 31 de outubro e o início das aulas está marcado para o 1º semestre de 2017.

O edital com o calendário completo, valores das taxas de inscrição, períodos de aulas, conteúdos que serão abordados nas provas, cursos e números de vagas estão disponíveis no site da instituição: http://www.fasm.edu.br. Outras informações também podem ser obtidas na Central de Atendimento, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, no telefone: (11) 2681-2975.

Sobre a FASM

Com duas unidades na cidade de São Paulo, em Perdizes e Itaquera, 13 cursos de graduação e 23 de pós-graduação, a Faculdade Santa Marcelina (FASM), atua há 87 anos, formando profissionais nas áreas de Medicina, Moda, Artes, Música e Negócios.

Fundada em 1929, com a inauguração do Instituto Musical Santa Marcelina e, posteriormente, da Escola Superior de Artes, a instituição tornou-se uma faculdade com a fusão dos dois cursos, em 1980. Inspirada nos preceitos cristãos da Igreja Católica Apostólica Romana e do Instituto Internacional das Irmãs de Santa Marcelina, concretiza sua missão formando profissionais competentes para o desenvolvimento de atividades científicas, tecnológicas, artísticas, culturais, políticas e sociais.

Na unidade de Perdizes, a FASM mantém os cursos de Moda, Música, Artes Visuais, Relações Internacionais, Licenciatura em Música e Licenciatura em Artes Visuais. A pós-graduação oferece cursos de Moda e Criação; Design de Acessórios; Cultura do Perfume; Canção Popular: criação, produção musical e performance; Ensino/ Aprendizagem; Prática de Ensino; Escultura e Instalação; MBA em Estratégias e Riscos Globais; e MBA em Gestão Estratégica de Negócios.

Em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, onde a unidade foi instalada em 1999, a FASM ministra os cursos Medicina, Administração, Ciências Contábeis, Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia e de Tecnólogo em Radiologia Médica. Em pós-graduação, são oferecidos cursos de Controladoria Decisorial; Gestão da Qualidade; Gestão de Negócios; Gestão Econômico-Financeira de Empresas; Enfermagem em Cuidados Intensivos; Enfermagem em Neonatologia; Enfermagem Obstétrica; Enfermagem Pediátrica; Gerenciamento de Unidades de Serviços de Enfermagem; Emergência e Urgência; Radiologia; Tomografia Computadorizada e Ressonância Magnética; Radioterapia; e Saúde da Família.

Em Itaquera, numa das regiões mais carentes da capital paulista, promoveu-se a integração dos cursos da área da Saúde em diversas áreas com o Complexo Hospitalar Santa Marcelina, que já realizava amplo atendimento à população desde 1961.

Os princípios das Marcelinas quanto à orientação, formação e educação da juventude são as bases da instituição e refletem nos conceitos apresentados em sala de aula. As unidades oferecem toda a infraestrutura necessária ao desenvolvimento intelectual, técnico-científico e social dos alunos.

