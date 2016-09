Comissão de Assuntos Econômicos aprova contratação de US$ 56 milhões do BID para revitalização do centro de Campo Grande

Senador Pedro Chaves (PSC-MS) – Divulgação

O Senador Pedro Chaves (PSC-MS) participou da reunião da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) nesta terça-feira (13), em que foi aprovado projeto que autoriza a operação de crédito para o financiamento parcial do programa de revitalização do centro de Campo Grande.

O município de Campo Grande (MS) poderá receber US$ 56 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o “Programa de Desenvolvimento Integrado do Município de Campo Grande – MS – VIVA CAMPO GRANDE II”.

O Senador Pedro Chaves (PSC-MS) destacou a importância do projeto para a revitalização do centro da capital do Mato Grosso do Sul. “É uma grande conquista para nosso município. Essa verba possibilitará a Campo Grande desenvolver obras para melhoria da infraestrutura do centro e o comércio com certeza passará por uma transformação” avalia o senador.

O texto segue agora para o plenário do Senado.

Fonte: ASSECOM

Jornal do Estado MS