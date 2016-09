Bonito será ponto de chegada em edição comemorativa do Rally dos Sertões

Bonito será o ponto de chegada de edição em comemoração aos 25 anos do Rally dos Sertões (Foto: Reprodução/ Rally dos Sertões)

O município de Bonito, distante 257 km de Campo Grande, será o ponto de chegada do Rally dos Sertões na edição 2017, que acontecerá entre os dias 16 a 26 de agosto, e terá roteiro inédito em comemoração aos 25 anos da prova.

Segundo a organização, o ponto de partida será em Goiânia (GO) pela décima quinta vez, e a prova terminará em Bonito. A escolha das cidades que fazem parte do roteiro da prova, que será definido no início do próximo ano, é baseada em critérios como viabilidade, pontos turísticos, estradas e apoio das cidades.

Conforme Roque Mendes, diretor comercial da empresa Dunas Race, organizadora do Rally dos Sertões, dois fatores foram importantes na decisão da escolha de Bonito como ponto de chegada.

“Foram levados em consideração o ineditismo e a parte técnica. O Rally dos Sertões já foi para o sul, sudeste, passou por Mato Grosso do Sul em Três Lagoas, que foi uma prova muito boa. Bonito foi escolhida pelo ineditismo, porque o Rally nunca passou pelo pantanal e chegou em Bonito. Também escolhemos lugares com geografia diferenciada”, explicou.

Além de ser uma atração esportiva, o Rally dos Sertões, por onde passa, movimenta a economia das cidades e do Estado. Durante toda a edição, a prova gera renda de cerca de R$ 50 milhões, segundo Roque Mendes. “Só a caravana dos sertões movimenta duas mil pessoas, o que mexe com a economia local com hotéis, restaurantes postos de gasolina. Mexe com a economia do Estado e das cidades por onde passa”.

A prova, de acordo com o diretor comercial, também atrai turistas, o que contribui ainda mais para a arrecadação dos municípios e do Estado. “É uma prova de caráter internacional, um evento esportivo com o mesmo nome mais duradouro do Brasil, até o campeonato de futebol já mudou de nome nesse período. E isso desperta interesse e curiosidade de pessoas do Estado e de fora. O turismo do local, que é mostrado para o mundo inteiro. também chama a atenção”.

Rally dos Sertões

O Rally dos Sertões começou a ser disputado em 1991, com a edição do Rally São Francisco, entre Ribeirão Preto (SP) e nas praias de Maceió. Em 1995, grandes nomes do motociclismo começaram a disputar a prova. Na mesma edição, houve a inclusão dos carros 4×4 na disputa.

Atualmente são disputadas as categorias carros, motos, quadriciclos e UTVs. Na edição deste ano, os vencedores foram Cristan Baumgart e Beco Andreotti, Gregorio Caselani, Edgley Sobrinho e Bruno Sperancini e Breno Rezende, respectivamente.