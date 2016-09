Jornal chileno chama Sue Lasmar de “Mulher do Corpo Perfeito”

Reprodução

Sue Lasmar estampou capa de um dos maiores jornais do Chile, o La Cuarta. O veículo intitulou a diva fitness como “Mulher do Corpo Perfeito” e com isso a morena não para de receber mensagens dos hermanos chilenos em suas redes sociais.

Sue chamou a atenção do diário chileno ao divulgar um ensaio sensual vestindo lingerie e dizer que, por estar solteira, não aproveitaria o dia do sexo, que foi comemorado dia 6 de setembro.

“Uma porção de pessoas mandando mensagens em espanhol de ontem pra hoje, depois fiquei sabendo da matéria no Chile. Fui chamada hoje para ser madrinha em um concurso de beleza no país. Acho que posso dar um pulo lá. Dizem que o Chile é lindo”, contou Sue Lasmar.

A morena também comentou sobre o fato de fazer sucesso com seu corpo no Brasil, Estados Unidos e em países de língua latina: “Acho que minha cor e meu jeito latino podem chamar a atenção. A latina está na moda nos Estados Unidos e agora eles estão com essa tendência de bumbum. Coisa que a latina tem, né. Principalmente as brasileiras. Já nos países de língua espanhola, acho que é pelo jeito mesmo.”

Em mais um novo ensaio feito nas lentes do renomado fotógrafo americano Mike Ohtrangutang, Sue mostra por quer também tem o apelido de bumbum mais bonito da web.

Foto: Mike Ohrangutang / MF Models Assessoria

Fonte: MF Assessoria

Jornal do Estado MS