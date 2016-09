Irmãos Batista voltam ao comando do grupo JBS

IstoÉ Online com Estadão Conteúdo

A Justiça federal de Brasília autorizou no início da noite desta terça-feira, 13, os empresários Wesley e Joesley Batista a voltarem à administração das empresas do grupo J&F, dono da Friboi, segundo informações repassadas ao jornal “O Estado de S. Paulo” por um porta voz da empresa.

Os dois tinham sido afastados de suas funções no âmbito da Operação Greenfield, que investiga indícios de irregularidades nos investimentos de fundos de pensão. Eles fazem parte da lista de 40 pessoas que estão sendo investigadas pelas autoridades e tiveram mandados de condução coercitiva contra si expedidos na semana passada.

Os procuradores do Ministério Público Federal apontaram em relatório que embasou a Greenfield esquemas de superavaliação que envolveram as empresas de papel e celulose do grupo J&F, à época Florestal e Eldorado. Os fundos de pensão Funcef e Petros teriam saído prejudicados das operações. Segundo a decisão da Justiça que determinou o afastamento dos irmãos da J&F, esses esquemas teriam sido montados por eles.