Nos EUA, tempestade tropical Julia causa fortes chuvas na Flórida e na Geórgia

IstoÉ Online com Estadão Conteúdo

A tempestade tropical Julia gerava fortes chuvas na manhã desta quarta-feira na costa norte da Flórida e no sudeste da Geórgia, em sua trajetória pelos Estados Unidos. O fenômeno, que se move lentamente, deve produzir de 7,5 a 15 centímetros de chuva em algumas áreas até a sexta-feira, de acordo com o Centro Nacional de Furacões do país.

O centro informou também que um tornado pode se formar na costa da Geórgia e no sul da Carolina do Sul nesta quarta-feira.

Há na manhã desta quarta-feira um alerta de tempestade tropical em vigor desde Fernandina Beach até Altamaha Sound, na Geórgia.

Às 5h (hora local) desta quarta-feira, Julia tinha como epicentro uma área 65 quilômetros ao norte de Jacksonville, na Flórida, e se movia a norte a 11 quilômetros por hora. Os ventos máximos sustentados do fenômeno eram de 65 quilômetros por hora, mas a tempestade deve se enfraquecer para depressão tropical mais tarde.

Fonte: Associated Press.