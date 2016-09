CCR MSVia e autoridades de resgate e trânsito promovem simulado de acidente na BR-163/MS

Participam do evento o Corpo de Bombeiros, SAMU, PRF/MS, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar Ambiental, Agetran e Detran

Na manhã desta quarta-feira (14/09), a partir das 9h, equipes do Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU, da CCR MSVia participam de um simulado de acidente com múltiplas vítimas, na altura do km 466 da BR-163/MS, em Campo Grande. O exercício envolverá ensaio com vazamento de produto perigoso (óleo diesel).

A ação acontece de maneira integrada com os principais órgãos responsável pelo resgate de vítimas de acidentes, como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul. Outras instituições como a Polícia Rodoviária Federal – PRF/MS, Polícia Rodoviária Estadual – PRE, Polícia Militar Ambiental – PMA, Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande – Agetran e o Departamento Estadual de Trânsito – Detran-MS também apoiam a ação.

De acordo com o Coordenador Médico do SAU da CCR MSVia, Dr. Stephen Reverdito, a simulação é mais uma oportunidade de promover a integração entre os órgãos de resgate, contribuindo para o aprimoramento das técnicas de atendimento a vítimas no trânsito, seja na rodovia ou na cidade.

“Por meio desse trabalho em conjunto colocamos em prática os conhecimentos adquiridos por cada equipe em suas rotinas de trabalho. E essa troca de experiências entre os profissionais dessas instituições, trabalhando juntos e falando a mesma língua, promovem um atendimento de excelência, com cada vez mais rapidez e qualidade”, afirma o médico.

Fonte: Grupo Sato Comunicação