Tributo ao Iron Maiden promete eletrizar o Didge nesta sexta

A noite desta sexta-feira, 16, promete ser memorável para os fãs do Iron Maiden de Balneário Camboriú e região. O tributo da clássica banda de rock, a Phantom Icarus, se apresenta no Didge Steakhouse Pub e promete transportar o público para um show do grupo original, com momentos de tirar o fôlego!

A Phantom Icarus já se apresenta há cinco anos e é formada pelos amigos e músicos Samir Assis (vocal), Caio Lesniowski (guitarra), Alisson Zílio (guitarra), Rafael Ligocki (baixo) e Wanderson Verch (bateria). Assim como a banda original, o grupo também passou por mudanças em sua formação ao longo dos anos, mas segue firme na homenagem para os grandes ídolos. No repertório, grandes sucessos do heavy metal da banda inglesa, como The Number of The Beast, Run to the Hills, Flight of Icarus, Fear of the Dark, Wasting Love, e mais.

Serviço:

O que: Phantom Icarus – Tributo ao Iron Maiden

Quando: Sexta-feira, 16 de setembro

Valor: R$ 20 (antecipado) e R$ 30 (na hora)

Onde: Didge Steakhouse Pub – Rua 4.450, nº 143 – Barra Sul de BC

Que horas: A partir das 23 horas

Informações e reservas: (47) 3361-6414

Fonte: Na Mídia Comunicação