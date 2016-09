Demanda do consumidor por crédito sobe 7,4% em agosto, aponta Serasa Experian

São Paulo, 14 de setembro de 2016 – De acordo com o Indicador Serasa Experian da Demanda do Consumidor por Crédito, a quantidade de pessoas que buscou crédito em agosto de 2016 cresceu 7,4% em relação ao mês imediatamente anterior (julho/16). Em comparação com agosto do ano passado, a alta foi de 1,9%. No acumulado do ano até agosto/16, a demanda do consumidor exibe crescimento de 1,7% parente mesmo período do ano passado.

De acordo com os economistas da Serasa Experian, o avanço de 7,4% em agosto/16 perante julho/16 foi beneficiado pela maior quantidade de dias úteis (23 em agosto contra 21), o mesmo ocorrendo em relação a agosto do ano passado (21 dias úteis). Isto mostra que, retirando-se o efeito-calendário, a demanda do consumidor por crédito ainda continua bastante enfraquecida.

Análise por classe de renda pessoal mensal

Na comparação com julho/16, a maior alta na demanda por crédito ocorreu na baixa renda: alta de 9,7% para os consumidores que ganham até R$ 500 mensais. Para os que ganham entre R$ 500 e R$ 1.000 por mês o avanço foi de 9,0%. Para os que recebem entre R$ 1.000 e R$ 2.000 mensais, a alta em agosto/16 foi de 6,4%. Para os que recebem entre R$ 2.000 e R$ 5.000 por mês o avanço foi de 5,1%. Para os consumidores cujo rendimento mensal se situa entre R$ 5.000 e R$ 10.000, a alta na demanda por crédito em agosto/16 foi de 4,9% e de 6,5% para os consumidores com rendimentos mensais superiores a R$ 10.000.

No acumulado do ano até agosto/16, com exceção da faixa de menor renda (com queda de 1,8%), a busca do consumidor por crédito subiu em todas as demais faixas de renda em relação ao mesmo período de 2015: consumidores com renda mensal entre R$ 500 e R$ 1.000 (1,3%); renda mensal entre R$ 1.000 e R$ 2.000 (2,5%); renda mensal entre R$ 2.000 e R$ 5.000 (2,8%); renda mensal entre R$ 5.000 e R$ 10.000 (2,8%) e renda mensal maior que R$ 10.000 (2,3%).

Análise por região

Em Agosto/16, quando comparado com julho/16, as oscilações na procura do consumidor por crédito nas regiões do país foram: Norte (3,6%); Nordeste (8,2%); Centro-Oeste (5,7%), Sul (10,9%); Sudeste (6,6%).

No acumulado do ano até agosto/16, a demanda do consumidor por crédito avançou 4,3% na Região Sul, 2,3% no Sudeste e 2,5% no Centro-Oeste. Na direção contrária estão as regiões Norte e Nordeste com quedas acumuladas de 4,0% e 1,2% no acumulado de janeiro a agosto de 2016 na comparação com o período de janeiro a agosto do ano passado.

A série histórica deste indicador está disponível em

http://www.serasaexperian.com.br/release/indicadores/demanda_pf_credito.htm

Metodologia do indicador

O Indicador Serasa Experian da Demanda do Consumidor por Crédito é construído a partir de uma amostra significativa de CPFs, consultados mensalmente na base de dados da Serasa Experian. A quantidade de CPFs consultados, especificamente nas transações que configuram alguma relação creditícia entre os consumidores e instituições do sistema financeiro ou empresas não financeiras, é transformada em número índice (média de 2008 = 100). O indicador é segmentado por região geográfica e por classe de rendimento mensal.

