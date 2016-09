Mabel Velloso será homenageada em Sarau literário

Escritora abrirá oficialmente o evento no Colégio Integral

Educadora, escritora, compositora e cordelista, Mabel Velloso será a homenageada em um Sarau Literário. Dona de vários livros infantis e de poema, Mabel abrirá o evento, que acontece no Colégio Integral, dia 21 de setembro, a partir das 17 horas. A obra literária de Mabel passeia por diversos gêneros como infantil, poesias, crônicas, contos, além de biografias, como as de Gilberto Gil, Caetano Veloso e Irmã Dulce.

Mabel Velloso é baiana, nascida em Santo Amaro da Purificação. Mãe da cantora Belô Velloso e irmã de Caetano Veloso e Maria Bethânia, como escritora já lançou cerca de 30 livros por diversas editoras nacionais, mais de seis composições gravadas na MPB. Entre os seus livros estão: Arraia Azul (Rio Gráfica), Medo do Escuro (Editora Paulinas), Bonequinhos de Papel (Editora Oiti), O Leque (Editora do Brasil) e Trenzinho Azul (Editora Paulinas).

Com o tema “Meu Brasil Brasileiro”, o evento apresentado por crianças de 8 a 15 será uma oportunidade para os alunos se expressarem artisticamente, “com o objetivo de contribuir para que eles conheçam e utilizem elementos constitutivos da linguagem de forma reflexiva e funcional, estimulando um olhar crítico, e simultaneamente poético, através da cultura brasileira”, disse Luiz Rocha, diretor da instituição.

Na programação, apresentações teatrais, musicais, exposição, feira gastronômica, cordel, museu do som e a entrega do Livro Nossas Palavras. “Queremos contribuir com a formação do aluno como escritor proficiente. Vamos editar um livro com os melhores textos como incentivo aos educandos à se preocupar com a qualidade das redações, além de ser um estímulo à criatividade nos diversos gêneros textuais”, revela Rocha.

SERVIÇO:

Sarau Literário – “Meu Brasil Brasileiro”

Quando: 21 de setembro (quarta – feira)

Horário: 17 horas

Onde: Colégio Integral

Endereço: Av. Fernando Menezes Goés, 570, Pituba

Apresentação das crianças de 8 á 15 anos

Fonte: Laboratório de Notícias