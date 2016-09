Sebrae lança site para que candidatos de MS firmem compromisso com os pequenos negócios

Plataforma traz guia para download, permite adesão de forma prática e mostra aos eleitores quem já se comprometeu a estimular a economia local

O Sebrae/MS lançou o site Candidato Empreendedor (www.candidatoempreendedorms.com.br), uma plataforma para que os candidatos a prefeito e vereador firmem compromisso com o desenvolvimento dos pequenos negócios locais.

Na plataforma, o candidato deve fazer um cadastro online para solicitar a adesão ao projeto; com informações básicas (Cidade, Cargo, Nome, Email, CPF e Telefone). Além disso, aos eleitores, é possível consultar uma lista, com filtros por município e cargo, com os nomes daqueles que já firmaram o compromisso.

O site disponibiliza para download o Guia do Candidato Empreendedor, um documento nacional que apresenta a agenda de compromissos aos quais os candidatos devem aderir e destaca dez passos que elencam ações para estimular o crescimento de micro e pequenas empresas em Mato Grosso do Sul.

“Contamos com todos para disseminar esse conteúdo e incluir a pauta dos pequenos negócios no projeto e futuras ações dos líderes municipais”, reforça Sandra Amarilha, gerente de Articulação e Gestão Estratégica do Sebrae/MS.

Eixos

Dez eixos guiam as diretrizes às quais os candidatos assumem se responsabilizar:

Construir um Plano de Desenvolvimento Municipal;

Priorizar e implantar políticas de desenvolvimento voltadas para pequenos negócios;

Promover a sustentabilidade pela participação dos pequenos negócios nas compras públicas;

Facilitar o acesso ao crédito e aos serviços financeiros;

Expandir as políticas voltadas para o microempreendedor individual;

Fortalecer os empreendedores da indústria;

Aumentar a produtividade do setor de serviços;

Impulsionar e promover os comerciantes do município;

Incentivar os produtores rurais e agregar valor à produção;

Estimular a cultura empreendedora e os mecanismos de transparência.

Estímulo à prosperidade

De acordo com a Jucems (Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul), existem hoje em MS mais de 200 mil empresas ativas; das quais o Sebrae estima que 98% sejam pequenos negócios. São mais de 90 mil microempreendedores individuais, segundo estatísticas do Portal do Empreendedor; e cerca de 110 mil, micros e pequenas empresas que geram, conforme o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), número superior a 200 mil empregos diretos e movimentam a economia com uma massa salarial acima de R$ 270 milhões.

O incentivo às micro e pequenas empresas é importante, porque elas valorizam a cultura local, atraem investimentos, geram renda e promovem sustentabilidade, inovação, qualidade de vida e diversidade de produtos na região. É nesse aspecto que o poder público pode influenciar, já que as decisões políticas e administrativas têm impacto direto na prosperidade econômica desses empreendimentos.

Com o termo de compromisso, a administração municipal poderá garantir ações que assegurem o desenvolvimento e contribuam com a evolução dos pequenos negócios em cada localidade.

Fonte: Sebrae/MS