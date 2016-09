Centro de Seleção divulga deferimentos e indeferimentos do concurso de técnico administrativo

Editais têm relação de inscritos, listagem de candidatos negros e deficientes e atendimentos especiais

O Centro de Seleção da UFGD publicou três importantes editais com o deferimento e indeferimento de inscrições para o concurso público de técnico administrativo da UFGD. O primeiro deles possui as inscrições deferidas e indeferidas e abre prazo para a interposição de recurso nos dias 14 e 15 de setembro de 2016, exclusivamente para comprovação de pagamentos efetuados que, por motivos alheios à UFGD, não foram computados.O recurso deve ser digitado em forma de requerimento, devidamente fundamentado e documentado com o comprovante do pagamento, devendo ser enviado por e-mail no endereço eletrônico cs.recurso@ufgd.edu.br , identificado no campo assunto com a expressão RECURSO INSCRIÇÃO seguida do NOME e CPF, até às 17h do dia 15 de setembro de 2016, sob pena de não ter validada sua participação no certame. Os originais dos comprovantes precisam ser encaminhados ao Centro de Seleção, Sala 504, Rua João Rosa Góes, 1.761, Vila Progresso, 79825 – 070, Dourados, MS.O Centro de Seleção informa que o resultado da análise dos recursos, a homologação das inscrições, a convocação para as provas e o ensalamento dos que tiverem seus recursos deferidos estarão disponíveis no link do concurso: http://cs.ufgd.edu.br/concursos/tecnicos-administrativos/73, e na área restrita http://arearestrita.ufgd.edu.br/ , em 15 de setembro de 2015. Os candidatos que constam como inscrições deferidas do edital já estão com ensalamento disponível para consulta área restrita

CANDIDATOS NEGROS

O Centro de Seleção também publicou a relação de candidatos negros autodeclarados pretos ou pardos que apresentaram requerimento para concorrência pela reserva de vagas, prevista na Lei nº 12.990/2014 e a Orientação Normativa nº 03 de 1º de agosto de 2016 da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho/MPOG. A análise e validação serão submetidas à comissão instituída pela Reitoria.

No edital também constam os candidatos inativos, que precisam se reportar para verificarem os procedimentos de regularização de suas inscrições, sob pena de indeferimento de sua participação no certame.

O edital com a listagem dos candidatos está disponível no link http://cs.ufgd.edu.br/download/Divulgacao_CCS_37_2016_PP_PSCTA2016.pdf

CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA

Também no documento está a relação dos candidatos com deficiência e que apresentaram ‘Requerimento para Concorrência pela Reserva de Vagas’, prevista nos termos do §2º, artigo 5º, da Lei nº 8.112/1990, bem como no Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999. A análise será submetida à Equipe Multidisciplinar instituída pela Reitoria para esta finalidade.

Os candidatos que constam como inativos precisam verificar os procedimentos de regularização de suas inscrições, sob pena de indeferimento de sua participação no concurso.

ATENDIMENTO ESPECIAL

O Centro de Seleção também divulgou a relação de candidatos cujas solicitações de atendimentos especiais foram deferidas e indeferidas para o concurso.

O prazo para recurso é nos dias 14 e 15 de setembro, exclusivamente para comprovação de pagamentos efetuados que, por motivos alheios à UFGD, não foram computados ocasionando o indeferimento da inscrição e laudos que atestem a real necessidade da sobreposição de requerimentos de atendimento, considerando a não razoabilidade das solicitações.

O recurso deve ser digitado em forma de requerimento, devidamente fundamentado e documentado com o comprovante do pagamento e/ou laudo, devendo ser enviado por e-mail no endereço eletrônico cs.recurso@ufgd.edu.br, devidamente identificado no campo assunto com a expressão RECURSO ATENDIMENTO ESPECIAL seguida do NOME e CPF, até às 17h do dia 15 de setembro de 2016, sob pena de não ter validada sua participação no certame. Os originais dos comprovantes precisam ser encaminhados ao Centro de Seleção, Sala 504, Rua João Rosa Góes, 1.761, Vila Progresso, 79825-070, Dourados, MS.

Já os candidatos com atendimentos deferidos estão com a análise dos recursos, a homologação das inscrições, a convocação para as provas e o ensalamento disponíveis no link do Concurso: http://cs.ufgd.edu.br/concursos/tecnicos-administrativos/73, e na área restrita http://arearestrita.ufgd.edu.br/

Este edital está disponível no link http://cs.ufgd.edu.br/download/Divulgacao_CCS_38_2016_PCD_PSCTA2016.pdf