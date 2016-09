UFGD publica edital sobre isenção para concurso docente

O Centro de Seleção da UFGD publicou o edital com a relação de inscrições deferidas e indeferidas das solicitações de isenções do concurso público para docentes.

Os candidatos que tiveram a solicitação de isenção da taxa de inscrição indeferida terão os dias 14 e 15 de setembro de 2016 para enviar recurso acompanhado dos documentos necessários para regularização. O recurso deverá ser feito em forma de requerimento e entregue em formato digital, para o endereço eletrônico cs.recurso@ufgd.edu.br, de 8h do dia 14 de setembro de 2016 até às 17h do dia 15 de setembro de 2016, devidamente identificado no campo “Assunto” pela palavra Recurso ISENÇÃO – Concurso Docente/2016, seguida de Nome do Candidato.

O Centro de Seleção informa que o candidato deve enviar juntamente o comprovante de postagem das vias originais por Sedex para a Coordenadoria do Centro de Seleção, sala 504, na Unidade I da UFGD (Rua João Rosa Góes, 1.761 – Vila Progresso –Caixa Postal 322 – CEP 79825-050-Dourados-MS).

O candidato também pode enviar o recurso em via física, em envelope devidamente identificado, diretamente para a Coordenadoria do Centro de Seleção, sala 504, na Unidade I da UFGD (Rua João Rosa Góes, 1.761 –Vila Progresso –Caixa Postal 322 – CEP 79825-050-Dourados-MS), em dias úteis, de 8h às 11h e de 13h30min às 7h.

Mais informações deverão ser obtidas na Coordenadoria do Centro de Seleção, sala 504, na Unidade I da UFGD em dias úteis, das 8h às 11h e de 13h30min às 17h, ou pelos telefones (67) 3410-2840 ou, ainda, pelo e-mail centrodeselecao@ufgd.edu.br.

O edital com a listagem completa dos candidatos está disponível no link http://cs.ufgd.edu.br/download/Edital_Divulgacao_CCS_39_13set2016.pdf

Fonte: Ufgd