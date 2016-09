O Boticário apresenta Malbec Sport – uma fragrância criada para romper limites

A nova versão de Malbec traz notas frescas, inspiradas nas máquinas esportivas mais potentes, e a personalidade que confere a Malbec o título de fragrância mais vendida do Brasil

A adrenalina gerada pela combinação da potência do motor, alta velocidade e do vento batendo no rosto foi a inspiração de O Boticário para criar Malbec Sport. A nova fragrância traz o coração da linha Malbec – o álcool vínico macerado em barris de carvalho francês – combinado com o Acorde Oito Elementos, uma inspiração do cheiro de carro novo e na sensação do atrito do pneu com o asfalto. O resultado é uma fragrância elegante, com contrastes exuberantes.

“Malbec Sport é uma fragrância rompedora, que traduz a sensação de adrenalina e liberdade. O Acorde Oito Elementos é uma captação dos principais responsáveis pela sensação única que o cheiro do couro, vento no rosto, alta velocidade e até mesmo o cheiro do pneu no asfalto proporcionam e que é tão venerada pelo público masculino. É uma fragrância criada para homens que buscam extravasar seus limites”, comenta Jean Bueno, gerente de Perfumaria.

E, para marcar o lançamento de Malbec Sport, O Boticário vai sortear um BMW 428i Cabrio Sport GP, entre os consumidores que comprarem a nova fragrância. A promoção tem validade de 05/09/2106 a 25/09/2016 e o sorteio será realizado em 01/10/2016. Clientes que participam do Clube Viva O Boticário têm chances em dobro. Regulamento completo em: www.boticario.com.br/promocaomalbecsport.

Além da fragrância, o lançamento contempla três extensões da linha. O Creme para barbear possui agentes condicionantes que facilitam o deslize da lâmina, evitando corte e irritações, além de ser o produto ideal para quem quer apenas fazer detalhes na barba, mas não quer tirá-la por completo. O Balm pós-barba é feito com extrato de camomila e ingredientes que hidratam e acalmam, proporcionando sensação de frescor e pele sem brilho. E, para complementar, os lançamentos também contemplam a versão Desodorante Body – uma combinação da fragrância especial de Malbec com ação eficaz do desodorante.

Embalagem

Outro destaque na nova fragrância Malbec é sua embalagem, que foi inspirada nos carros esportivos. O vermelho vivo do frasco lembra a pintura automotiva, a tampa em preto fosco remete às rodas esportivas e o cartucho traz textura semelhante aos bancos de couro com pesponto – tão característico às máquinas esportivas.

Campanha

Para divulgar o novo Malbec Sport, O Boticário tem campanha voltada para o mundo da velocidade. Sob o mote “Perseguição”, conta com filme para TV aberta, fechada e redes sociais da marca, assinado pela AlmapBBDO, além de divulgação em mobiliário urbano, outdoor e estratégia para redes sociais e mídia display.

No filme, acompanha-se uma perseguição noturna pelas ruas de uma metrópole, em que um helicóptero e alguns carros de autoridades fictícias estão atrás de um potente BMW 428i Cabrio Sport GP vermelho. Em um determinado momento, a pilota é atraída por outro carro, dirigido por um belo rapaz que acabou de passar Malbec Sport. Ao ver esse rapaz parar em um sinal de trânsito, testemunha-se a pilota do helicóptero – uma linda mulher atraída pela fragrância – sorrir e dar a missão por encerrada: “Alô, base? Infelizmente, perdemos o suspeito”, enquanto a luz foca no novo alvo descoberto por ela. A peça é assinada com: “Novo Malbec Sport. Impossível passar despercebido”.

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa do Grupo Boticário. Inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), tem hoje a maior rede franqueada de cosméticos do Brasil, com 3.760 pontos de vendas em cerca de 1750 cidades brasileiras e mais de 900 franqueados. Líder no mercado de perfumaria, segundo o Instituto Euromonitor, seus produtos têm preços acessíveis, sofisticação e tecnologia de ponta. São mais de 850 itens, entre maquiagem, perfumaria e cuidados pessoais, como cremes, protetores solares, loções, desodorantes, shampoos, sabonetes, entre outros.

Fonte: Grupo Sato Comunicação