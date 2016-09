Franchising na Região Centro-Oeste fatura mais de R$5 bilhões no 1º semestre de 2016

O mercado da região central do País ampliou o número de unidades em 6,3%, chegando a 12.059 pontos de venda

Brasília, setembro de 2016 – Segundo o mais recente balanço da Associação Brasileira de Franchising – ABF, o mercado de franquias na Região Centro-Oeste faturou cerca de R$ 5 bilhões no primeiro semestre deste ano, o que representa 7,3% do faturamento do mercado nacional de franquias no período, que foi de R$ 68,888 bilhões.

De janeiro a junho de 2016, o mercado nacional de franquias teve um crescimento nominal de 7,9% no faturamento. Dentre os segmentos que apresentaram maior crescimento no segundo trimestre de 2016 comparado a igual período do ano anterior, destacam-se: Esporte, Saúde, Beleza e Lazer (15%), Acessórios Pessoais e Calçados (10%), Negócios, Serviços e Outros Varejos (10%), Lavandaria, Limpeza e Conservação (9%) e Serviços Automotivos (9%).

Neste primeiro semestre, o mercado do Centro-Oeste expandiu em 6,3% o número de unidades, registrando 12.059 pontos de venda (PDVs), o que representa 8,4% do mercado nacional. Para a diretora da ABF no Centro-Oeste Cláudia Vobeto, o setor de franquias na região é promissor. “Sentimos impacto do cenário econômico atual, mas tivemos um bom crescimento no primeiro semestre de 2016 em relação ao mesmo período 2015. Somos uma região central, que mescla os mercados urbano e rural, e isso dá um novo dinamismo para o crescimento do setor. Temos o nosso lugar de destaque na economia nacional”, destaca a diretora.

Até o fim de 2016, a ABF projeta para o mercado nacional um crescimento de 6% a 8% em faturamento; de 8% a 10% em número de unidades e de 4% a 6% em número de marcas. As previsões são positivas diante de um cenário geral de retração.

Fonte: Imprensa Social dFreire