Oficinas culturais estão com inscrições abertas na Ação da Cidadania

As oficinas de Fotografia e Criação em Vídeo serão oferecidas, gratuitamente, para moradores da Região Portuária (Saúde, Gamboa, Morro da Conceição, Santo Cristo, Morro do Pinto, Providência). A iniciativa tem patrocínio da Concessionária Porto Novo. As aulas terão início em 19 de setembro e término previsto para o final de janeiro de 2017, num total de 112 horas/aula.

A oficina de fotografia será desenvolvida em três módulos: Introdução a fotografia; Iluminação de estúdio e práticas de fotografia social; e Edição e criação de portfólio. As aulas vão abordar, em aulas práticas e teóricas, os principais conceitos da fotografia, passando pela fotografia social e práticas em iluminação de estúdio, tratamento de imagem e finalizando com uma exposição fotográfica, capacitando o aluno a dar seus primeiros passos na fotografia profissional.

Já a oficina Criação em Vídeo pretende estabelecer um panorama geral sobre a prática cinematográfica, familiarizando os alunos com o cotidiano das diferentes equipes de uma produção audiovisual (produção, direção, arte, fotografia, som e edição).

Ao longo dos três módulos, os alunos produzirão uma peça audiovisual de curta duração, seja um documentário, ficção ou videoclipe, vivenciando desde a fase de pré- produção (roteiro, projeto, previsão orçamentária), fase de gravação e edição e finalização.

Na edição anterior da oficina, foi produzido o curta “O Porto Ainda Samba”, documentário exibido no FotoRio 2016, 2ª Mostra CineAfroBH e Festival Visões Periféricas.

Criação em vídeo – 2ª e 4ª feira, de 14 às 17,30 h, prof.ª Bia Marques

Fotografia – 3ª e 5ª feira, de 14 às 17,30 h, prof.ª Cecília Fonseca

Centro Cultural Ação da Cidadania

Avenida Barão de Tefé, 75 – Saúde

Mais informações pelo telefone 2233 7460 – Ramal 25, com Ana Paula

Fonte: Target.info