CASA COR MS recebe grande nome do paisagismo em palestra especial

Gilberto Elkis apresenta seus projetos e fala sobre revestimentos naturais nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (15), a CASA COR MS recebe a palestra do paisagista Gilberto Elkis, oferecida pelas empresas Fornari e Palimanan Revestimentos Naturais. Reconhecido no Brasil e em diversos países da Europa, África e Américas do Norte e do Sul, Elkis é um dos profissionais mais respeitados e requisitados da atualidade em seu segmento. Em 25 anos de profissão, de sua prancheta já saíram mais de mil projetos para residências, hotéis, condomínios, fazendas, ilhas e alguns voltados para áreas urbanas. Além disso, o profissional é referência na técnica da topiaria – técnica de poda ornamental – no Brasil e projetos que aguçam os cinco sentidos humanos.

Para Gilberto Elkis o paisagismo é mais que profissão, é um dom complexo, que envolve sensações espaciais. “É uma arte sinestésica que mexe com os cinco sentidos. Não é como a pintura que é fundamentalmente visual. Estimula além da visão, o olfato quando se sente o cheiro da grama, o tato ao pisar a terra, a audição, quando chegam os passarinhos atraídos pelos diferentes tipos de plantas, e até mesmo o paladar”.

Com o tema “O uso dos revestimentos naturais no paisagismo”, Gilberto mostra ainda alguns de seus projetos, frutos das experiências que o profissional já viveu ao longo de sua carreira.

Serviço:

Palestra “O uso dos revestimentos naturais no paisagismo”, por Gilberto Elkis.

Local: CASA COR MS – Av. Afonso Pena, 4025

Data: 15/08/2016

Horário: 18 horas

Fonte: Contexto Midia