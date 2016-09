Representantes sindicais de Três Lagoas se reúnem com superintendente do MTE/MS

Na ocasião sindicalistas apresentaram seus problemas e sugeriram melhorias

\Representantes da classe sindical de Três Lagoas estiveram reunidos na tarde desta terça-feira, 13, com o superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego do Mato Grosso do Sul, Vladimir Struck. A reunião foi agendada para a apresentação do novo superintendente e verificação dos problemas enfrentados pelas entidades sindicais na região.

Dentre os sindicatos participantes estavam membros da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Papel e Celulose, Sindicato da Saúde e Sindicato dos Empregados no Comércio de Três Lagoas. Durante o bate papo foram abordadas questões sobre a melhoria do sistema, automatização e projetos futuros. “Foi muito importante poder conversar pessoalmente e apresentar nossas reivindicações”, disse o presidente do Sindicato da Saúde, João Carvalho.

Para o representante do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Papel e Celulose, Cícero Cavalcante, o momento é de reflexão. “Temos que aproveitar a vinda dele e refletir sobre nossos problemas enfrentados diariamente e tentar resolver”, finalizou. O presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio de Três Lagoas, Eurides Silveira, enalteceu a reunião. “Para nós foi muito importante tê-lo aqui neste momento, e ouvir dele as propostas e projetos que quer desenvolver”, disse.

Unidade Móvel do Trabalhador

Esta semana Três Lagoas recebe a Unidade Móvel do Trabalhador do Ministério do Trabalho e Emprego de Mato Grosso do Sul. No posto móvel está sendo feita a emissão de carteira de trabalho e entrada no seguro desemprego. A van permanece até sexta-feira em frente a Agência Regional do Ministério do Trabalho do município, na Avenida Eloy Chaves, 738 – Centro.

Fonte: 7Even Comunicação