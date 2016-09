International Paper abre inscrições para o programa Next Generation em Três Lagoas

A International Paper, líder mundial em fabricação de papéis para imprimir e escrever e embalagens, abre inscrições para o IP Next Generation, programa de trainee e estágio da companhia, em Três Lagoas. Com o objetivo de atrair e desenvolver potenciais talentos, a IP busca jovens recém formados e estudantes de diversos cursos, que busquem expandir as suas possibilidades de carreira e se identifiquem com a cultura e os valores da companhia, para formar a próxima geração da International Paper.

Ao todo, são 50 oportunidades de estágio e 15 de trainee para atuar nas dez unidades da IP localizadas nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Amazonas. Os interessados podem inscrever-se por meio do site do programa www.ipnextgeneration.com.br

Next Generation – Estágio

Para participar do programa de estágio, a International Paper está buscando estudantes de cursos superiores e técnicos que tenham o perfil cultural da companhia, ou seja, que tenham energia, dinamismo e interesse em se desenvolver. Os candidatos devem ter previsão de conclusão de curso entre dezembro de 2017 e dezembro de 2018.

Next Generation – Trainee

O programa seleciona jovens comprometidos com seu desenvolvimento profissional, que tenham aderência cultural com a IP, alto nível de maturidade, mobilidade ilimitada, graduados entre dezembro de 2014 a dezembro de 2016 e com inglês avançado. Este ano, a International Paper disponibiliza dois modelos de programas de trainees: o Programa Corporativo e o Programa Expert. Ambos têm o objetivo de identificar e capacitar potenciais por meio de um desenvolvimento acelerado para que possam no futuro assumir posições de liderança na International Paper. A principal diferença está no foco dos programas: enquanto o Corporativo tem um foco generalista e proporciona um aprendizado macro das diretorias onde o trainee irá atuar, o Trainee Expert tem foco nas áreas Industriais , para que o recém-formado obtenha conhecimentos técnicos mais aprofundados da área onde irá trabalhar no final do programa.

Sobre a International Paper

A International Paper (NYSE: IP) é líder global em embalagens e papel com operações na América do Norte, Europa, América Latina, Rússia, Ásia e Norte da África. Seus negócios incluem embalagens industriais e de consumo juntamente com papéis não revestidos e celulose. Com sede em Memphis, Tennessee, a empresa emprega aproximadamente 53 mil pessoas e está estrategicamente localizada em mais de 24 países atendendo a seus clientes no mundo todo. As vendas líquidas da International Paper em 2015 foram de US$ 22 bilhões.

No Brasil atua nos negócios: papéis para imprimir e escrever, papel para embalagens e embalagens de papelão ondulado, empregando aproximadamente 5 mil profissionais.

O sistema integrado de produção de papel para imprimir e escrever da International Paper no Brasil é composto por três fábricas: duas no Estado de São Paulo e uma no Mato Grosso do Sul. Seus produtos, as linhas de papéis para imprimir e escrever Chamex e Chamequinho e a linha gráfica de papéis Chambril, são 100% produzidos a partir de cultivos de eucalipto certificados.

O negócio de embalagens é formado por três fábricas de papel para embalagens, localizadas no Estado de São Paulo, e quatro unidades produtoras de chapas e embalagens de papelão ondulado: duas no Estado de São Paulo, uma em Goiás e uma no Amazonas.

Para saber mais sobre a International Paper, seus produtos e seu compromisso com a sustentabilidade econômica, social e ambiental, acesse: www.internationalpaper.com/pt

