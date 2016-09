Esthetic Aligner traz novidades para a Orto 2016-SPO

A Esthetic Aligner marca presença no 20º Congresso Brasileiro de Ortodontia – Orto 2016 – SPO, evento que reúne e integra jovens talentos com mestres consagrados em um ambiente que apresenta avanço da tecnologia e novidades no setor de Ortodontia. O evento acontece entre os dias 22 e 24 de Setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Durante o Congresso, expositores do Brasil estarão presentes também na Orto 2016 – SPO, e a empresa Esthetic Aligner terá um estande exclusivo para apresentar seu modelo de negócio a partir de franquias, que será lançado em outubro, e as opções de tratamento customizado com mais eficiência na correção ortodôntica. “Vamos levar os aparelhos invisíveis e apresentar as vantagens de uso de um sistema de correção que raramente é notado, e pode ser retirado em certas ocasiões, como refeições ou, até festa. O aparelho ortodôntico invisível da Esthetic Aligner tem movimentos monitorados por computador e o paciente pode visualizar, através de um sistema 3D, como os dentes vão ficar após o tratamento” – explica o diretor cientifico e também um dos criadores do sistema ortodôntico, Fernando Buranello.

O modelo de franquias idealizado pela Esthetic Aligner pretende que o investidor (que pode ou não ser um ortodontista) abra uma clínica com a marca Esthetic Aligner Plus e ofereça serviços de ortodontia e odontologia estética. “Vamos fornecer todo o know-how técnico e administrativo para o franqueado, além de suporte em marketing e comunicação” – explica o diretor cientifico e também um dos criadores do aparelho, Dr. Fernando Buranello.

Características do produto – O Esthetic Aligner trata o sorriso de forma indolor e prática, com alinhadores estéticos transparentes que não machucam e prezam pelo bem-estar, sem o desconforto dos aparelhos fixos. Todo o processo do tratamento, os movimentos dos dentes são monitorados por computador e o paciente pode visualizar através de um sistema 3D toda a intervenção. Um sorriso bem alinhado traz beleza e equilíbrio ao rosto, transformando profundamente a fisionomia. Além disso, dificuldades de fala, mastigação e respiração, ou mesmo alguns tipos de dores de cabeça reincidentes, são exemplos de casos em que a Ortodontia pode atuar, melhorando a qualidade de vida. O aparelho móvel da Esthetic Aligner trabalha com um sistema único e exclusivo de alinhadores estéticos, pioneiro e exclusivo no Brasil.

Mais novidades – A Esthetic Aligner traz também ao mercado brasileiro, nessa edição da Orto 2016-SPO, novidades no setor da Ortodontia como o aparelho invisível e também da estética como lentes de contato dental , clareamento dental, botox e preenchimento facial.

Sobre a Esthetic Aligner –Desde que a Esthetic Aligner começou em 2008, já foram produzidos mais de 210 mil alinhadores, o que dá uma média de 24 mil aparelhos ao ano ou 2 mil aparelhos por mês. Os alinhadores estéticos são produzidos na sede da empresa em Santo André, na região do ABC, na Grande São Paulo. Indicados para qualquer idade, os alinhadores proporcionam correção eficiente e é direcionado para pessoas que fogem dos tratamentos com aparelhos fixos convencionais. Além do atendimento na própria unidade, a Esthetic Aligner possui mais de 700 profissionais credenciados em todo o Brasil e no exterior.

Fonte: Stillo Press Comunicação