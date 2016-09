Flávio Venturini é convidado de ​Mônica San Galo no ‘Música na Varanda’ nesta sexta (16)

Nesta sexta-feira (16), o projeto “Música na Varanda”, com Mônica San Galo, recebe a participação especial do cantor Flávio Venturini. O evento acontece no Restaurante Passeio da Vitória do Sheraton da Bahia Hotel, às 21h.

No show “Madame de Madrugada”, além de interpretar composições autorais, a artista apresenta para o público releituras de canções de nomes consagrados como Chico Buarque, J. Fred Coots e Haven Gillespie, Isolda, Dominguinhos e Edith Piaf. A apresentação traz também impressões, histórias e interações da cantora com a plateia. Sem couvert.

Com clima descontraído e um ambiente bastante aconchegante, o projeto realizado em parceria com a Chandon traz um jantar especial, assinado pelo chef Leandro Strattmann, tendo como sugestão a Mariscada, prato carro-chefe, harmonizada com o espumante Chandon Brut. O jantar é aberto ao público externo.

O hotel possui serviço de manobrista. As reservas podem ser feitas através do telefone: (71) 3021-6700.

Serviço

“Música na Varanda” com Mônica San Galo e part. Flávio Venturini

Data: 16 de setembro (sexta-feira)

Horário: 21h

Valor: Sem couvert

Local: Restaurante Passeio da Vitória, no Sheraton da Bahia Hotel

Endereço: Av. Sete de Setembro, nº 1537 – Campo Grande

Maiores informações: (71) 3021-6700

Fonte: Biz Comunicação