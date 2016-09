Alta tem Nasik FIV Perboni pela primeira vez em sua bateria

Empresa participa da Expoinel 2016 e comercializa a genética da recente contratação

A Alta comercializará pela primeira vez a genética de Nasik FIV Perboni, considerado o melhor touro jovem do ranking da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil, e terceiro colocado no ranking geral da Associação, durante a 45ª Edição da Expoinel 2016, que acontece entre os dias 15 e 25 de setembro, no Parque Fernando Costa, em Uberaba/MG.

Segundo Rafael de Oliveira, Gerente de Produto Corte Zebu da Alta, o animal recém-contratado impressiona pela beleza racial, carcaça moderna, musculatura interessante e boa estrutura. “É um touro que tem feito filhos campeões e ele mesmo foi o grande campeão da Expoinel 2012”, lembra.

Nasik já passou pelo quarentenário da Alta, em Uberaba/MG, onde realizou todos os exames necessários e protocolos sanitários para iniciar as coletas de sêmen. “Foi um touro muito esperado pela equipe comercial daAlta no Brasil, Bolívia e Paraguai. É uma opção para ser utilizado nos criatórios de elite e para os clientes que fazem touro comercial com alto valor agregado”, destaca Oliveira.

A Alta participa da Expoinel desde a primeira edição do evento que marca o fechamento dos Rankings Nacionais Nelore. “Através dos resultados, ficaremos sabendo como estão classificadas as progênies dos nossos touros”, explica Oliveira que está otimista com mais este evento. “É uma das mais importantes exposições do Brasil em que temos muita visibilidade, oportunidade de relacionamentos e troca de conhecimento com os criadores”, finaliza.

Sobre a Alta Genetics

A Alta Genetics é líder no mercado de melhoramento genético bovino do mundo. Com matriz localizada em Calgary, no Canadá, atua em mais de 90 países com nove centrais de coleta: Brasil, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Holanda e China. Com 20 anos de história no Brasil, a empresa está sediada na cidade de Uberaba/MG, e tem como missão orientar pecuaristas sobre a melhor maneira de usar a genética aliada ao manejo, nutrição, ambiente, gestão e todos os processos para garantir um animal com todo o seu potencial genético. O compromisso da Alta é criar valor, entregar o melhor resultado e construir confiança com seus clientes e parceiros, em busca do desenvolvimento da pecuária.

Fonte: Alfapress Comunicação