FTI Consulting lança prática de Inteligência Geopolítica

São Paulo, 14 de Setembro de 2016 – A FTI Consulting, Inc. (NYSE:FCN), consultoria empresarial global dedicada a ajudar organizações a proteger e aumentar o seu valor, acaba de anunciar o lançamento da prática de Inteligência Geopolítica. A área, que inclui profissionais dos segmentos de Consultoria Técnica e Investigativa em Apoio a Litígios e Comunicação Estratégica, fornece análise política altamente qualificada, consultoria sob medida e soluções de consultoria empresarial para uma ampla gama de clientes corporativos e financeiros.

“As empresas estão enfrentando cada vez mais ameaças sem precedentes de risco político e instabilidade, impactando a maneira como operam”, disse Neal Hochberg, líder global do segmento de Consultoria Técnica e Investigativa em Apoio a Litígios da FTI Consulting. “Neste cenário, é fundamental que as empresas entendam a política e as medidas por detrás das ameaças, a fim de se prepararem e tomarem decisões eficazes. Nossa prática de Inteligência Geopolítica aconselha clientes com análises de risco político e perspectivas futuras capazes de decifrar como eleições, políticas, ações regulatórias, ideias, conflitos e demografia poderão impactar o negócio.”

A prática de Inteligência Geopolítica irá oferecer soluções para os clientes de duas maneiras:

Serviço de Consultoria Empresarial: Uma oferta de categoria Premium que irá enfatizar o impacto de acontecimentos políticos nos resultados comerciais, com foco nos temas de maior preocupação para as empresas multinacionais. O Serviço de Consultoria Empresarial irá fornecer aos clientes toda a capacidade de análise de risco político global da FTI Consulting, sob o formato de notas e relatórios, painel na web, índices e rankings, resumos personalizados e briefings in-loco. Os clientes também terão acesso à equipe de Inteligência Geopolítica e especialistas da FTI Consulting em todo o mundo.

Soluções de Consultoria Personalizada: Soluções de inteligência específicas para responder a quase qualquer questão sobre indústrias ou regiões. Projetos sob medida podem variar de transações-específicas de due dilligence de curto prazo para análises de longo prazo, para instituições com exposição em andamento em regiões específicas. Isto inclui o setor no país, legislação ou monitoramento do engajamento da indústria; mapeamento de stakeholders, análise de cenários, avaliações estratégicas de planejamento ou de risco para entrada no mercado e relacionada com transações de due dilligence; e outros serviços de consultoria estratégica.

Mitch Silber, Senior Managing Director da FTI Consulting, irá liderar a prática de Inteligência Geopolítica. O profissional está baseado em Nova York e tem mais de 20 anos de experiência como analista de inteligência e risco político global. É ex-diretor de Análise de Informações de Contraterrorismo do Departamento de Polícia de Nova York, onde foi responsável pela implantação da unidade de análise de inteligência e monitoramento, rastreamento e prevenção de ameaças terroristas à cidade de Nova York. Ele comenta regularmente sobre risco político e questões relacionadas com o terrorismo em veículos de comunicação, é professor visitante na Faculdade de Assuntos Públicos e Internacionais da Universidade Columbia e membro do Council on Foreign Relations.

John Green, Managing Director da FTI Consulting, irá atuar como diretor de pesquisa do serviço. Baseado em Nova York, o profissional tem mais de 15 anos de experiência em consultoria de risco político e passou mais de uma década na consultoria Eurasia Group, na qual ele conduziu e gerenciou pesquisas, além de atuar no comitê de gestão da empresa. Green esteve diretamente envolvido no desenvolvimento de serviços de consultoria da Eurasia. Além disso, liderou equipes da Ásia e da África e esteve amplamente envolvido na cobertura de regiões como Europa e América Latina.

“Mitch e John possuem juntos mais de três décadas de experiência no fornecimento de inteligência altamente qualificada e consultoria política para uma ampla gama de tomadores de decisão de setores empresariais, financeiros e governamentais”, disse Edward J. Reilly, CEO do segmento de Comunicação Estratégica da FTI Consulting. “Eles chegam para somar a nossa profunda rede de profissionais presentes nos hub internacionais mais importantes, e a nossa equipe de Inteligência Geopolítica ajudará clientes a conectarem os principais eventos aos seus resultados comerciais e a navegarem na intersecção dos desenvolvimentos políticos nos ambientes corporativos e de investimento.”

Ambos os profissionais serão apoiados por uma ampla rede de especialistas da FTI Consulting, que, atualmente, abrange 82 cidades ao redor do mundo, com centros de pesquisa e especialistas presentes em Nova York, Washington, D.C., Bruxelas, Londres, Singapura, Hong Kong, Pequim, Buenos Aires e São Paulo. Estes analistas políticos recebem o apoio de uma plataforma global de mais de 3.400 profissionais da FTI Consulting, presentes nos principais mercados ao redor do mundo.

“A nossa vantagem competitiva reside na experiência e presença da FTI Consulting nos mais importantes mercados globais”, disse Silber. “Nossos especialistas em Inteligência Geopolítica têm sólida experiência em quase todas as áreas que impactam executivos empresariais. Isso nos dá acesso e perspectiva única sobre acontecimentos políticos e suas implicações comerciais, permitindo-nos fornecer uma análise prática e específica sobre o risco político e suas implicações comerciais.”

Para mais informações sobre a prática de Inteligência Geopolítica visite: www.fticonsulting.com/fti-intelligence/geopolitics.

