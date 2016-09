Nutron anuncia mudanças na equipe de bovinos de leite

Profissionais assumem novas responsabilidades para fortalecer estrutura de atendimento

A Nutron, marca de nutrição animal de Cargill, anuncia novas movimentações na estrutura técnico/comercial de bovinos de leite. De acordo com o Gerente Nacional de Bovinos de Leite, Sérgio Bernardes, os profissionais assumem novas responsabilidades para contribuir com a melhoria contínua no atendimento às empresas que atendemos. “Os cargos de Gerente Regional de Negócios e Consultor Técnico Nacional representam nossa preocupação em valorizarmos o engajamento dos colaboradores e contribuir para o desenvolvimento e crescimento sustentável dos negócios dos nossos clientes”, assegura.

Marcos Lana Costa foi promovido a Gerente Regional de Negócios de Alto Parnaíba, Triângulo Mineiro e regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil. O profissional é graduado em Zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa, possui mestrado em Nutrição de Ruminantes pela mesma instituição e MBA de Gestão de Marketing com ênfase em Vendas pela FGV. Possui 14 anos de experiência no mercado de nutrição animal e ingressou na Cargill em dezembro de 2014, atuando até então como Coordenador Técnico Comercial.

Douglas Soster ingressou como representante da Nutron em janeiro de 2009, atuou como Coordenador Técnico Comercial em Santa Catarina e é promovido neste momento a Gerência Regional de Negócios no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e Paraguai. Soster é graduado em Zootecnia pela Universidade do Estado de Santa Catarina e possui especialização em Nutrição de Bovinos de Leite pelo Rehagro.

Airton Vanderlinde é Médico Veterinário, graduado pela Universidade do Estado de Santa Catarina, possui especialização em Produção de Bovinos e Qualidade do Leite pela Universidade do Contestado-SC e especialização de Nutrição de Ruminantes pelo Rehagro. O profissional assume o cargo de Consultor Técnico Nacional de Nutrição com enfoque nas fábricas de ração para bovinos de leite. Vanderlinde trabalha na Cargill desde junho de 2003, iniciando como Coordenador Técnico Comercial, depois ocupando os cargos de Gerente Regional de Negócios e Gerente de Contas Chaves.

José Ribeiro Neto assume a Consultoria Técnica Nacional de Nutrição de Bovinos de Leite com enfoque no atendimento especializado à fazendas e ambiência. O profissional atua na Cargill desde março de 2003 e possui 23 anos de experiência de mercado, com sólida carreira em grandes fazendas brasileiras e também como Coordenador Técnico Comercial nos estados de São Paulo e Minas Gerais. É graduado em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Alfenas e possui especialização em Reprodução Animal pela Universidade de São Paulo.

“As pessoas são o principal valor da empresa e nossa equipe atua de forma qualificada em todo o País. Esses profissionais são reconhecidos pela competência e pela busca incessante pela excelência no que fazem”, destaca Sérgio Bernardes.

