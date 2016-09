Let’s Code Academy oferece aula experimental gratuita de programação para o Dia das Crianças com vagas limitadas

Febre entre crianças e jovens, as aulas acontecem no dia 08 de outubro, em 2 horários, e terão o objetivo de apresentar todas as possibilidades que o mundo digital oferece. As matrículas feitas no dia receberão 15% de desconto no curso de férias e 10% de desconto no curso do semestre letivo seguinte.



No próximo dia 08 de outubro, em comemoração ao Dia das Crianças, a Let’s Code Academy vai oferecer dois horários totalmente gratuitos para um primeiro contato com o aprendizado de programação. As aulas vão acontecer às 10h e às 14h, com 15 vagas cada uma. Nelas, os alunos terão acesso ao programa Scratch, que é o curso inicial da escola para crianças e aprenderão a criar seu próprio game. Podem se inscrever crianças a partir de 6 anos e jovens de até 17 anos. Quem fizer a matrícula no mesmo dia, vai ganhar desconto de 15% no curso de férias da escola e 10% de desconto para o ano letivo seguinte.

Segundo Guto Ramos e Felipe Paiva, sócios da Let’s Code Academy, o objetivo é mostrar a crianças e jovens como é divertido aprender a programar: “a ideia é mostrar que é possível construir os games, e não apenas jogá-los”, explica Guto. Cada vez mais crianças buscam a programação como atividade extracurricular e o método próprio da Let’s Code ensina de forma divertida a construir sites, aplicativos e games, além de incentivar o raciocínio lógico, que pode ajudar nas aulas de matemática da escola, por exemplo. A Scratch, que será utilizada nas aulas experimentais, é uma linguagem de programação desenvolvida pelo MIT – Massachusetts Institute of Technology, uma das faculdades mais respeitadas do mundo.

A Let’s Code Academy foi uma criação de Guto, Felipe e de Omar Pavel, com o objetivo de ajudar crianças e jovens a pensar o futuro, por meio da educação. “Estamos vivendo a primeira geração que joga videogame com os filhos”, enfatiza Guto, lembrando que a era digital é uma realidade que só vai crescer. Depois disso, pais e filhos, juntos, poderão usufruir do conhecimento digital: “nós vamos incentivar a primeira geração que vai construir os games com os filhos”, completa o empresário.

Com o método da Let’s Code Academy, desenvolvido internamente, as crianças aprendem de uma forma divertida e completa, desde a lógica básica da programação até o desenvolvimento de seus próprios games e Apps, prontos para serem vendidos em lojas digitais. Os diferenciais da escola incluem ensino de linguagem nativa de programação, sem adaptações ou traduções, e material didático online e impresso. Todos os cursos são apropriados para crianças e adolescentes com diferentes níveis de conhecimento em programação, utilizando diversos jogos e ferramentas para deixar o conteúdo mais interativo e divertido, sem perder o alto nível de qualidade no ensino.

Cursos para crianças e adolescentes:

Dois módulos do Kids, para quem tem de 6 a 8 anos, sem experiência em programação;

Dois módulos do Games em Scratch, para quem tem a partir de 8 anos, sem experiência em programação;

Games 2D em Processing, que utiliza linguagem Java e é para qualquer idade, desde que a pessoa já tenha conhecimentos em programação (podendo já ter feito o curso de Scratch anteriormente).

Cursos para quem já conhece programação e quer se aperfeiçoar:

Linguagem C

Algoritmos

IOS e Apps para IOS

Android e Apps para Android

Webdesign

Sites Dinâmicos

Linguagem C#

Web Service

Games 3D em Unity

O espaço da Let’s Code Academy tem as salas de aula, uma sala de estudos e um espaço para as mães esperarem os filhos pequenos. Quem quiser realizar a inscrição para as aulas experimentais deve ligar para o número 11 2609-3807.

Saiba mais:

Let’s Code Academy | +55 11 2609-3807 | www.letscode-academy.com | contato@letscode-academy.com

Fonte: Clozel.comn