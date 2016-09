Infor Analytics para o setor de Moda recebe reconhecimento da International Apparel Federation

Infor M3 Analytics 11.0 para o setor de Moda entrega mobilidade e interações mais personalizadas

São Paulo, 13 de Setembro de 2016 – A Infor, provedora de aplicações empresariais específicas por mercado e desenvolvidas para a nuvem, anunciou que a Infor Analytics para o setor de Moda foi reconhecida pela International Apparel Federation (IAF) como a ferramenta que foi desenvolvida com maior consideração aos usuários, tanto de marcas de vestuário quanto de fabricantes. A IAF representa a industrial global de vestuário através de suas associações de indústrias regionais e nacionais. A organização defende melhorias contínuas na operação da supply chain, reduzindo desperdícios e melhorando o desempenho geral da indústria, inclusive a rentabilidade, responsabilidade corporativa social e sustentabilidade.

“Os interesses de ambos os compradores e fornecedores de vestuário são melhores atendidos por um fluxo de informação e artigos mais suave, rápido e inteligente entre os fabricantes, seus clientes e, eventualmente varejistas e consumidor final. No final das contas, isso levará a mais acertos de estilo que os consumidores buscam nas prateleiras, e menos produtos que precisem de remarcações não planejadas”, comenta Matthijs Crietee, Secratário geral da International Apparel Federation. “Ao dar ao usuário a habilidade de analisar um enorme volume de dados de forma relativamente simples em toda a sua cadeia de valor, a IAF acredita que a Infor Analytics para o setor de Moda oferece uma importante contribuição em direção à uma melhor indústria de vestuário globalmente”.

A Infor Analytics para o setor de Moda, uma parte da Infor CloudSuite para Moda, juntamente com as ferramentas de Business Intelligence da Infor entrega análises específicas da indústria, capacidade de relatórios robustas e indicadores específicos de desempenho chave (KPI) através de dashboards personalizados que podem ser acessados pelo desktop ou dispositivos móveis. Com a Infor, as empresas são capazes de transformar informações em insights, ter uma visualização de desempenho do negócio em tempo real, acelerar a tomada de decisões e destravar o potencial de silos de dados dentro das aplicações da companhia.

“A indústria da moda é uma cadeia de valor grande e global que está mudando constantemente baseada na economia e nas preferências flutuantes dos consumidores. Isso cria um repositório de dados em massa que, se coletados e analisados corretamente, podem melhorar a eficiência e simplificar operações”, afirma Erick Rowe, vice-presidente da Infor Retail. “A Infor está comprometida em entregar aplicações inovadoras e escaláveis com capacidades específicas da indústria que podem ser utilizadas na nuvem, e esse reconhecimento por parte da IAF é um testemunho de nosso sucesso nessa área”.

Sobre a International Apparel Federation

A IAF se tornou a maior federação para fabricantes de vestuário, suas associações, varejistas do setor e a indústria de apoio, através de suas associações com a indústria nacional e regional em todos os continentes. A filiação da IAF agora inclui associações de vestuário de quase 40 países, representando mais de 150 mil empresas que oferecem produtos e serviços para o setor de vestuário. Para mais informações, acesse: http://iafnet.eu/.

Sobre a Infor

A Infor está mudando a maneira como a informação é gerada e compartilhada dentro das empresas, ajudando os clientes de mais de 200 países a melhorarem as operações, impulsionarem o crescimento e adaptarem-se às novas demandas de negócios. A Infor conta com aplicações específicas para cada mercado, projetadas para proporcionar rapidez. O design inovador na experiência do usuário, é simples, transparente e elegante. Infor oferece aos seus clientes possibilidades flexíveis de implantação, seja na nuvem, em servidor próprio ou em ambos.

Fonte: Brsa Comunicação