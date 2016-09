Matheus Mazzafera fala de carreira e polêmicas com celebridades no Vendi Meu Sofá com Gabriela Pugliesi

Gabriela Pugliesi recebe o stylist Matheus Mazzafera no Vendi Meu Sofá da Snack, rede multiplataforma brasileira de canais no YouTube, para falar sobre sua carreira na moda, novo trabalho no YouTube, amizade com celebridades, bate-boca com a atriz Luana Piovani e jogar a brincadeira “eu nunca”.

Primo da atriz e modelo Grazi Massafera, o stylist estudou moda em Milão aos 17 anos de idade, trabalhou na área durante dez anos e virou amigo das modelos muito antes delas se tornarem famosas. “Eu sempre fui muito aparecido, sempre gostei dessas coisas (…) e fui vendo que eu não gostava de ficar atrás das câmeras que eu gostava de ficar na frente”, diz ele que há um ano trabalhou na televisão no programa dominical Chega Mais da RedeTV!. Recentemente, quando se viu desempregado, decidiu se tornar um youtuber profissional e fez um curso de edição de vídeos para o seu canal que está no ar há 4 meses e hoje também conta com uma equipe de produção.

Stylist, repórter, apresentador e agora youtuber, Mazzafera já entrevistou em seu canal famosos como Neymar, Ivete Sangalo, Claudia Leite, Sabrina Sato, Grazi Massafera, Bruna Marquezine, além de Gabriela Pugliesi. Durante o bate-papo com Pugli, Matheus conta que foi convidado para posar nu para uma revista masculina e revela um bafão que viveu com a Luana Piovani quando a chamou de vaca: “Eu sempre fui da seguinte opinião: quem fala o que quer, fala o que não quer”. Quer saber mais? Acesse o link: http://youtu.be/PrSLHkisZXc

Serviço:

Vendi Meu Sofá com Gabriela Pugliesi

Todas às segundas, quartas e sextas-feiras, às 7 horas.

Sobre a Rede Snack

A Rede Snack, fundada pelos publicitários Vitor Knijnik e Nelson Botega, é uma rede multiplataforma brasileira. Ela cria, produz, desenvolve e distribui conteúdo original multiplataforma (YouTube, Facebook, Snapchat, SVODs), e possui 3 unidades de negócio.

Snack Creators – área de production service, comercialização e gerenciamento para os talentos mais influentes do país como PC Siqueira, Barbixas, Bruna “Desbocada” Louise, Flavia Pavanelli, entre outros.

Snack Studios – área de desenvolvimento e produção de séries originais multiplataforma, como o Amigo Gringo apresentado por Seth Kugel, conhecido por sua coluna The Frugal Traveler do New York Times, OK!OK!, canal sobre o mundo pop mais visto do YT Brasil, Vendi meu Sofá com a fitness girl Gabriela Pugliesi, Nosso Canal, apresentado pelas garotas mais bombadas da internet, Casa do Saber, de entretenimento cultural, entre outras séries originais.

Snack Brands – serviços de criação, produção, mídia e inteligência audiovisual digital para agências e marcas. A área é responsável pela criação e produção do maior canal de marca do YouTube Brasil, Mundo da Menina by Pampili, que já ultrapassou 1M de inscritos, em parceria com a Sociedade Criativa da publicitária Tetê Pacheco.

A Rede Snack tem mais de 11 milhões de inscritos no YouTube, 11 mil vídeos publicados, mais de 1,4 bilhões de visualizações.

Fonte: Forma Rp Comunicação