Exportações brasileiras de café superam 34 milhões de sacas e geram US$ 5,17 bilhões no período de setembro de 2015 a agosto de 2016

Cafés diferenciados participam com 20% do volume das exportações e 24% da receita cambial em 2016

Estes destaques fazem parte das análises das Exportações Brasileiras e Consumo Externo de Café constantes do Relatório do mês de agosto de 2016, do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil – CeCafé. Além desses destaques, o Relatório traz ainda ampla análise e dados estatísticos acerca da evolução das exportações brasileiras por ano-safra, principais destinos importadores, perfil do consumo mundial de café, entre outros.

O Relatório do CeCafé aponta que, nos últimos doze meses – setembro de 2015 a agosto de 2016 – as exportações brasileiras de café atingiram 34,406 milhões de sacas de 60kg e geraram US$ 5,175 bilhões de receita cambial. Desse volume exportado, 1,598 milhão de sacas de 60kg foi de café robusta, 29,180 milhões de café arábica, 27,744 mil sacas de Torrado & Moído, 3,599 milhões de sacas de café solúvel, ao preço médio de US$ 150,42 por saca.

Leia na íntegra o Relatório mensal agosto 2016, do CeCafé, que está disponível no Observatório do Café, do Consórcio Pesquisa Café coordenado pela Embrapa Café, e, também, todas as Notícias e Análises do Consórcio Pesquisa Café postadas no Observatório do Café.

Fonte: Embrapa Café