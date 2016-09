Gol vai operar voo Montevidéu-Salvador

Entre os meses de janeiro e março de 2017, a Gol vai operar um voo semanal Montevidéu-Salvador, em caráter experimental. A ampliação da oferta de voos reforça a malha aérea e favorece a atividade turística. A continuidade do voo será avaliada pela companhia aérea.

“Este novo trecho é estratégico, pois fará ligação direta do Uruguai com Salvador, que é importante portão de entrada de turistas no Nordeste”, afirmou o secretário do Turismo da Bahia, José Alves. “Além disso, nos aproxima do Uruguai, que é um dos principais parceiros estratégicos do Brasil na América do Sul”, acrescentou.

A integração entre Brasil e Uruguai contribui para o desenvolvimento socioeconômico dos dois países. Entre 2004 e 2012, a corrente de comércio bilateral elevou-se de US$ 1,19 bilhões para US$ 4 bilhões, um crescimento de 236%. No período, as exportações brasileiras para o Uruguai cresceram de US$ 670 milhões para US$ 2,19 bilhões, incremento de 227%. Os principais produtos exportados pelo Brasil, em 2014, foram óleos brutos de petróleo (41% das exportações), combustíveis, automóveis e carne suína.

Repórter: Lenilde Pacheco

ASCOM/Setur