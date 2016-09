Projeto Horizonte 2 recebe máquinas picadoras de madeira das linhas de picagem 4 e 7

Três Lagoas, 14 de setembro de 2016 – Os picadores de madeira são as máquinas que transformam a tora em cavacos, que são os pedaços de madeira que serão cozidos para extrair a lignina, matéria-prima da celulose. Os picadores do Projeto Horizonte 2 já chegaram ao canteiro de obras e estão sendo instalados, pois a construção civil das bases já foi finalizada. A nova linha de produção de celulose de eucalipto, da unidade da Fibria em Três Lagoas, terá capacidade para produzir 1,95 milhões de toneladas por ano e, para atender a demanda, os picadores também são de grande magnitude. Os equipamentos possuem diâmetro 3,87m e pesam 40 toneladas com capacidade 400 m3 / sub hora.

Sobre a Fibria



Líder mundial na produção de celulose de eucalipto, a Fibria é uma empresa que procura atender, de forma sustentável, à crescente demanda global por produtos oriundos da floresta. Com capacidade produtiva de 5,3 milhões de toneladas anuais de celulose, a companhia conta com unidades industriais localizadas em Aracruz (ES), Jacareí (SP) e Três Lagoas (MS, além de Eunápolis (BA), onde mantém a Veracel em joint-operation com a Stora Enso. A companhia possui 969 mil hectares de florestas, sendo 568 mil hectares de florestas plantadas e 338 mil hectares de áreas de preservação e de conservação ambiental.

A celulose produzida pela Fibria é exportada para mais de 40 países. Em maio de 2015, a Fibria anunciou a expansão da unidade de Três Lagoas, que terá uma nova linha com capacidade produtiva de 1,95 milhão de toneladas de celulose por ano, e entra em operação no quarto trimestre de 2017. Saiba mais em www.fibria.com.br

