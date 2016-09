Matriz da raça Brahman cria da Casa Branca Agropastoril faz sucesso na Bolívia

A genética Brahman da Casa Branca Agropastoril está fazendo sucesso também fora do país. A matriz CABR Lapataia 2098, filha de CABR Mr Gunter 1612 e CABR Douce Glória 813, acaba de se tornar Grande Campeã da raça na 41ª Expocruz 2016, a mais importante exposição pecuária da Bolívia, realizada em Santa Cruz de la Sierra.

“Lapataia é um exemplo do trabalho de melhoramento genético da Casa Branca na raça Brahman. Seus pais também são crias da Casa Branca, o que demonstra que sua qualidade não é mero acaso, mas resultado de um trabalho consistente de seleção para funcionalidade e produtividade. O seu desempenho da Expocruz e também na Agropecruz, importante exposição realizada em maio, quando foi Reservada de Grande Campeã Brahman, representa a consolidação do Brahman Casa Branca também fora do Brasil”, destaca Paulo de Castro Marques, proprietário da Casa Branca.

CABR Lapataia 2098 foi adquirida no Leilão Casa Branca 2015 pelo criador boliviano Oscar Ciro Pereyra, da Cabanha Santa Ana, da Bolívia. Oscar também foi um dos grandes investidores em genética Brahman no leilão anual da Casa Branca realizado nos dias 9 e 10 de setembro de 2016, em Silvianópolis (MG). Outro criador boliviano, Douglas Ulloa, também fez negócios no remate, assim como o peruano Edgar Cuelan.



Plínio Varoni

TEXTO COMUNICAÇÃO CORPORATIVA

