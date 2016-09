Evento marca o lançamento do portal Minha Down é Up!

O encontro, batizado de ‘Bolhas de Sabão – Bubble Down’, acontecerá no dia 15 de outubro no parque do Ibirapuera e reunirá dezenas de famílias com crianças com Síndrome de Down



O portal “Minha Down é Up!” (www.minhadowneup.com.br), idealizado pelo casal Danieli Hernandes Ferraz e Anderson Licarião Ferraz – pais da pequena Sophia, de 4 anos – vem com a missão de ajudar famílias a entenderem mais sobre a Síndrome de Down e mostrar o lado incrível e alegre que grande parte da sociedade, e até mesmo muitas famílias com casos da síndrome, parecem não enxergar.

“Queremos proporcionar apoio psicológico, educacional e jurídico às famílias. E mais do que tudo, afirmar que o Down é alegre, eles são pra cima. Por isso, o Portal leva este nome. Vejo muitas famílias inseguras e descrentes quanto ao futuro de seus filhos com Down. Precisamos mostrar o quanto estas crianças são capazes, e, como em qualquer família, que está na mão dos pais e responsáveis transmitir esta consciência e postura à criança. Meu marido e eu batalhamos muito e acreditamos que a Sophia conquistará um diploma.”, comenta Danieli.

O portal ‘Minha Down é Up!” também contará com depoimentos de famílias e um acervo para pesquisa e apoio para estudos científicos da Síndrome de Down. Para Danieli, o sucesso do projeto se dará pela colaboração daqueles que vivem e trabalham com o Down. “O portal será totalmente colaborativo. Qualquer pessoa poderá participar enviando uma matéria ou artigo científico.”

O evento de lançamento do portal, batizado de ‘Bolhas de Sabão – Bubble Down’, acontecerá no dia 15 de outubro a partir das 10h no Parque do Ibirapuera, e contará também com uma sessão de fotos com crianças de 0 a 10 anos. Para Danieli, o lançamento não poderia acontecer em data melhor. “Escolhemos esta data por ser na semana do Dia das Crianças. Esta é uma semana de celebração para a criançada, super alegre e feliz, exatamente como enxergamos o Down.”.

O projeto já conta com o apoio das empresas: Carinhas (design e ilustração) e Ualabí (agenda digital para educação infantil).