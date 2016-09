Mapa reestabelece comissão de recursos pesqueiros

Políticas públicas para o setor serão discutidas em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente

Brasília (14/9/2016) – O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) reestabeleceu a Comissão Técnica de Gestão Compartilhada de Recursos Pesqueiros (CTGP). O Diário Oficial da União desta quarta-feira (14) publicou os nomes dos integrantes da comissão, que é formada por diretores, secretário e servidores do MAPA e do Ministério do Meio Ambiente.

De acordo com o chefe de gabinete da Secretaria de Aquicultura e Pesca do Mapa, Fábio Fernandez, que integra a comissão, o objetivo é discutir ações voltadas à atividade pesqueira, na área da gestão compartilhada, de modo a fomentar o setor sem prejuízo à preservação de espécies ameaçadas e de estoques de pescados.

