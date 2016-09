Centrais sindicais participam de almoço com ministro do Trabalho em Brasília

CSB esteve no encontro, no qual foram debatidos temas como a reforma trabalhista e a criação do Conselho Nacional do Trabalho

A Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB) se reuniu com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, nesta quarta-feira (14), em Brasília, em um almoço que teve a participação de dirigentes das seis maiores centrais sindicais do País. Durante o encontro, foram debatidos temas relacionados à reforma trabalhista e também a recriação do Conselho Nacional do Trabalho (CNT).

“Foi uma conversa bastante produtiva, na qual o ministro Ronaldo Nogueira se comprometeu a manter o bom nível de diálogo que vem sendo travado entre o Ministério do Trabalho e as entidades que representam os interesses dos trabalhadores”, disse o presidente da CSB, Antonio Neto, que participou do almoço.

Sobre a reforma trabalhista, Nogueira aproveitou para esclarecer pontos que foram mal interpretados na semana passada, quando, em reunião da Diretoria Executiva Nacional da CSB, o ministro falou sobre a jornada de trabalho.

Já em relação à recriação do CNT, ficou definido que o órgão servirá para um debate aprofundado de temas que interessam diretamente à classe trabalhadora, incluindo a própria reforma trabalhista.

O Conselho terá a participação de representantes do movimento sindical, do setor patronal e do governo, e funcionará como uma espécie de órgão consultivo do Ministério do Trabalho.

