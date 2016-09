Cinco lições que a Paraolimpíada pode trazer aos candidatos PCDs

Os Jogos Paraolímpicos Rio 2016 inspiram não somente os esportistas e a torcida presente no estádio, mas também pessoas comuns que possuem deficiências parecidas com as dos atletas. A Page PCD, unidade de negócios da Page Personnel especializada em recrutamento e seleção de pessoas com deficiência, parte do PageGroup, listou cinco lições de carreira que os Jogos Paraolímpicos Rio 2016 podem trazer para as pessoas com deficiência que buscam oportunidades de trabalho.

“O esporte é uma excelente fonte de inspiração, seja para o trabalho ou até mesmo para a vida pessoal. Há muitas oportunidades no mercado e as pessoas com deficiência precisam estar bem preparados para elas”, ressalta Simone Nogueira, coordenadora da Page PCD.

Confira as cinco lições abaixo:

1 – Disciplina

A disciplina faz parte da rotina de todos os atletas nos treinamentos e nas competições, como na Paraolimpíada Rio 2016. No mercado de trabalho não deve ser diferente. “O profissional que busca uma oportunidade deve ter disciplina e traçar objetivos claros de médio e longo prazo na sua carreira. Investir em cursos complementares é sempre importante e denota interesse em continuar progredindo”, avalia Simone.

2 – Autoconfiança

Acreditar no próprio potencial é primordial para as suas pretensões de carreira, seja como atleta ou no mercado de trabalho mesmo. “Acreditar em si mesmo e ter resiliência para reverter situações desfavoráveis podem ser diferenciais competitivos de um profissional. Essa característica é muito importante no mercado de trabalho”, afirma a executiva da Page PCD.

3 – Ser Especialista

Assim como na Paraolimpíada, cada esportista tem a sua especialidade/modalidade. Para ter sucesso no mercado é preciso ser um especialista na sua profissão e dominar por completo as atribuições da vaga. “Ser um expert certamente fará você sair na frente dos outros candidatos”, completa Simone.

4 – Trabalho em equipe

A sintonia e o entrosamento dos jogadores em modalidades de jogos coletivos como basquete, vôlei e futebol são fundamentais para o bom funcionamento do time. “No mundo corporativo, ter habilidade para trabalhar em equipe pode alavancar a carreira do profissional”, conta Simone.

5 – Rumo ao pódio

A consagração de um atleta, com certeza, é chegar ao pódio e arrebatar uma medalha. No mercado de trabalho, atingir bons resultados na companhia é imprescindível para um reconhecimento e promoção. “É preciso ter foco e gerar resultados, ainda mais em tempos de recessão econômica”, ressalta a consultora.

