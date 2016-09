Estudos comprovam que consumir proteína de soja ajuda na recuperação muscular

Nutricionista explica a importância de proteínas de qualidade na manutenção da massa muscular

O consumo adequado de proteínas ajuda a manter o corpo saudável, especialmente quando combinado com exercícios físicos. Diversos estudos demonstram a eficácia da ingestão de proteínas para o desenvolvimento dos músculos e apontam que proteínas de alta qualidade, como a soja, caseína e whey protein auxiliam na síntese de massa muscular após o exercício.1

“Alimentos como carnes, ovos e soja são ricos em proteína, nutriente essencial na alimentação de quem pratica esportes”, explica Marcelo Rogero, nutricionista e Professor Doutor da Faculdade de Saúde Pública da USP. “A proteína da soja é de alta qualidade. Seu consumo ajuda no ganho de massa muscular, especialmente após os exercícios de força”, completa.

Foi publicado recentemente um artigo no Journal of the American College of Nutrition2 que reforça que o consumo de proteína da soja pode colaborar para a manutenção dos músculos, além de promover a saúde cardiovascular.

Ainda, um estudo com jovens do sexo masculino, que praticaram exercícios aeróbicos até a exaustão, demonstrou que a ingestão da proteína de soja aumentou a capacidade antioxidante do organismo e ajudou na recuperação muscular3.

uma outra pesquisa4 ainda demonstrou a eficácia da combinação da proteína de soja, whey protein e caseína após exercícios de força para prolongar o período de recuperação muscular. “Quando combinada com whey e caseína, a proteína de soja pode auxiliar na síntese de proteínas musculares durante o período de recuperação”, explica o nutricionista.

Sobre Ades

Líder nacional na categoria de bebidas à base de soja, AdeS foi lançado em 1988, na Argentina. Em 1996, passou a ser importado para o Brasil e, no ano seguinte, começou sua fabricação local. Alimento à base de soja com alto valor nutritivo, AdeS introduziu o hábito do consumo dessas bebidas no país, e se tornou sinônimo de categoria.

O portfólio da marca reúne mais de 30 itens, nas versões Original, Original Zero, Frutas e Frutas Zero, com diferentes sabores e tamanhos.

Dentre as opções, há o AdeS Max, o famoso leão da marca, que é uma alternativa divertida, nutritiva e saborosa para a lancheira dos pequenos.

Todos os produtos AdeS possuem proteína da soja, considerada completa, além de conter carboidratos, gorduras “boas”, vitaminas e minerais, combinação que dá força para fazer mais ao contribuir para a manutenção da energia ao longo do dia.

Além disso, a linha não contém lactose nem colesterol (como todo alimento com soja), não possui conservantes e corantes artificiais. Para mais informações, basta acessar o site de AdeS e seus canais sociais oficiais: Facebook, Twitter e Instagram.

SAC AdeS: 0800 707 0044 /sac@ades.com.br

